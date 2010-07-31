حسن ایوبی تدوینگر این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین را به تازگی شروع کرده‌ام، سکانس افتتاحیه این فیلم روزهای آخر فیلمبرداری شد و برای همین تدوین را پس از ضبط این سکانس آغاز کردم. دو ماه برای تدوین این فیلم زمان لازم دارم.

نویسنده این فیلم سینمایی حسن نجفی است، جمال شورجه تهیه‌کننده و روح الله برادری مجری طرح آن است. "آسمان هشتم" داستانی زنی به نام زینب است که سعی می‌کند خانواده خود را از مشکل به وجود آمده رها کند. زلفیه حسین اوا، قربان مسیم اوف، مهدی فقیه، مهدی صباغی، حسن چودن، احمد ریحانه، محبوبه سلطانی، سعید ولیزاده، حامد حبیبی، مرجان علوی، شهره مکری دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل" آسمان هشتم" سینمایی عبارتند از عکس: جعفر کبوتری، روابط عمومی: کمیل سهیلی، مدیر فیلمبرداری: تقی پاکسیما، طراح صحنه و لباس: هادی قمیشی، طراح گریم: کامران خلج، صدابردار: محمد مختاری، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: سیدامیر رضا معتمدی، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی.