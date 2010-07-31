سهل انگاری شهروندان 150 هکتار از مراتع اسدآباد را به آتش کشید

پرویز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در پی این حوادث 18 مورد آتش سوزی در مناطق مختلف شهری و روستایی به وقوع پیوسته که با همکاری، مشارکت مردمی، نیروهای آتش نشانی و یگان حفاظتی منابع طبیعی آتش مهار شد، گفت: علت آتش سوزی ها ناآگاهی، بی احتیاطی و سهل انگاری مردم بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم و کشاورزان باید با توجه به وجود گرمی هوا از روشن کردن آتش و ریختن مواد آتش زا در مجاورت مراتع خود داری کنند، اظهار داشت: یکی از معضلات پیش روی مدیریت مراتع و جنگلها در شهرستان ایجاد آتش سوزی است که سالانه خسارات زیست محیطی و مالی بالایی را به مناطق مختلف وارد می کند.

صادقی سطح کل مراتع شهرستان را 58 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی اراضی ملی و عدم نظارت به موقع و کاهش خسارات، بر اساس تفاهمنامه جدید حفاظت و نگهداری از مراتع و جنگل ها به بسیج واگذار می شود.

وی یادآور شد: علت اصلی افزایش چشمگیر آتش سوزیهای مراتع، گرم شدن هوا، بی احتیاطی و در بعضی از مواقع نیز به صورت عمدی صورت گرفته که در این زمینه گروهی تخصصی برای بررسی علت این آتش سوزی ها تشکیل شده است.

وی به آتش زدن اراضی کشاورزی بعد از برداشت محصول توسط خود کشاورزان اشاره و خاطرنشان کرد: این کار برای سوزاندن کلش باقیمانده در زمین کشاورزی، به عنوان یک فرهنگ غلط در بین کشاورزان رایج است که نیازمند فرهنگسازی و اطلاع رسانی و آموزش است.