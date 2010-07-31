بهره برداری سیاسی سارکوزی از ناامنی های اجتماعی در فرانسه

اخیرا شورشهای گسترده در منطقه "ویل نوو" واقع در حومه شهر "گرنوبل" فرانسه در اعتراض به کشته شدن یک جوان 27 ساله و همچنین اعتراضات در منطقه "لوار اشر" به دنبال قتل یک جوان 22 ساله توسط نیروهای پلیس وضعیت در شهرک های حومه نشین این کشور را بحرانی و نا آرام کرده است. وقایع مذکور شکنندگی وضعیت سیاسی و اجتماعی فرانسه که با جرقه ای ممکن است در قالب شورش گسترده باز کند را به تصویر می کشد. چند روز پیش اتومبیل حامل همسر رئیس جمهور یک کشور خارجی در مسیر فرودگاه توسط یکی از این باندها رهگیری و اموال وی در روز روشن غارت شد.

دولت فرانسه نگران از افزایش خشونت ها و شورش ها، کمیته ویژه ای را به ریاست "کلودگئان" دبیرکل الیزه به منظور مدیریت بحران و پیشگیری از سرایت آن به سایر شهرک های فقیر و مهاجرنشین و تشدید سرکوبها تشکیل داده است از سویی اقدام سارکوزی در عزل استانداران دو منطقه حساس و بی ثبات (رایسر و سن دونی) و انتصاب دو تن از افسران پلیس امنیتی با سابقه به جای آنان و بیانیه شدید اللحن مورخ 3/4/89 وی مبنی بر نیت خود برای اغاز جنگی علنی بر ضد نا امنی، باندهای جنایتکار و قاچاقچیان بیانگر وخامت اوضاع بحرانی فرانسه و روند فزاینده پلیسی و امنیتی شدن فضای این کشور است.

این در حالی است که رهبران احزاب مخالف و رسانه های فرانسوی طی روزهای اخیر به طور فزاینده ای سیاست های امنیتی سارکوزی را زیر سئوال برده و وی را به بازی با برگ امنیت متهم کرده اند. به اعتقاد آنها دولت فرانسه باید به جای اعزام نیروهای ضد شورش برای سرکوب معترضین انرژی خود را به بررسی علل زیربنایی مشکلات حومه های فقیر نشین خصوصا در زمینه بیکاری و مسکن متمرکز نماید.

بنوا هاسون سخنگوی حزب سوسیالیست در مصاحبه با شکبه ال ث ئی ضمن ابراز تاسف از برکناری استاندار ایسر گفت: اقدامات خشونت آمیز در جامعه فرانسه رو به افزایش است و این امر در اصل از شکست شخصی سارکوزی حکایت دارد.

برنو گلنیش معاون حزب جبهه ملی با اشاره به حوادث خونین جنوب شرقی فرانسه از خطر به راه افتادن جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

از سوی دیگر این ابهام وجود دارد که سارکوزی با تمرکز بر بازی با برگ امنیت و نظم در حال تلاش برای انحراف افکار عمومی از رسوایی دریافت وجوه غیر قانونی از لیلیان بتانکور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری 2007 و بحران اقتصادی و مالی و همچنین جلب آرای احزاب راست افراطی است.