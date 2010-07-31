گلستان به اجرای طرحهای بزرگ آب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی روز شنبه در آیین جشن اعیاد شعبانیه در شرکت‌آب منطقه ای گلستان با تبریک این اعیاد،‌ گفت: خدمت در شرکت آب منطقه ای به عنوان سقایی و تامین آب مورد نیاز مردم بسیار ارزشمند است که باید به آن افتخار کنید.

وی با اشاره به دوران مدیریت جدید در شرکت آب منطقه ای گلستان ، ضمن آرزوی توفیق برای مدیرعامل جدید، اظهار امیدواری کرد که اقدامات مهم و اساسی در بخش آب گلستان در این دوره انجام شود.

وی به فلسفه نیمه شعبان و غیبت امام زمان (عج) اشاره کرد و یادآور شد: خداوند متعال بشریت را هیچگاه بدون راهبر و راهنما نگذاشته است و در زمان غیبت کبری امام معصوم، هم فقهای واجد شرایط مسئولیت اداره و راهبری جامعه را به عهده دارند.

آیت الله حسینی شاهرودی با تبیین جایگاه فقهی ولایت فقیه گفت: ولی فقیه نائب بر حق امام زمان (عج) می باشد که ولایتش در همه ابعاد بر مومنین جاری است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به ضرورت پاسداشت مقام شامخ شهدا ، جانبازان و ایثارگران، تجلیل از این عزیزان را وظیفه همه آحاد جامعه برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه ، نیمه شعبان را عیدی بزرگ برای همه مسلمانان برشمرد و خاطرنشان کرد: شناخت و معرفت امام زمان وظیفه هر مومن است و به فرموده پیامبر اعظم (ص) هر کسی بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد به جاهلیت مرده است.

ایرج حیدریان افزود: دوری از بدیها، پیوند با ولایت و آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) از ویژگیهای مومن در زمان غیبت است و مومن همیشه باید برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) دعا کند.

در ادامه این مراسم از خانواده های معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان شرکت آب منطقه ای گلستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.