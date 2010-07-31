به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دلق پوش اظهارداشت: تحقیق و تفحص از بانک ها طی جلسات متعدد از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها ادامه گفت : گروه های کارشناسی و بازرسی به بانک های مختلف اعزام شده اند و با مشاهده برخی از موارد تخلف، تذکرات و برخوردهای لازم انجام گرفته است.

نماینده مردم آستارا تصریح کرد: جمع بندی و نتایج این تحقیق و تفحص را بعد از شروع مجدد و بعد از تعطیلات مجلس انجام خواهیم داد تا یک گزارش نهایی را به مجلس ارائه دهیم.

وی افزود: از نتیجه بازرسی دستگاه های اجرایی و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید ارزیابی دقیقی انجام شود تا از نتیجه آن به نحو احسن برای رفع مشکلات و حفظ سلامت قانونی سیستم بانکی کشور استفاده کنیم.

دلق پوش با اشاره به نوع تخلفات اذعان داشت: برخی از بانک ها در ارائه تسهیلات و به ویژه تسهیلات زودبازده تخلفاتی داشته اند.

نماینده مردم آستارا ادامه داد: اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت لازم را نداشته اند، از تسهیلات بهره مند شده اند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها خاطر نشان کرد: در بحث بازگشت تسهیلات، بانک ها با مشکلاتی روبرو بوده اند که میزان آن در بانک های مختلف متفاوت است.

دلق پوش در پایان گفت: ما در صدد هستیم که آمار و ارقام دقیقی از این مشکلات در جمع بندی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه دهیم.

