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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

پروژه افزایش ظرفیت آزادراه تهران - کرج کلید خورد

پروژه افزایش ظرفیت آزادراه تهران - کرج کلید خورد

وزیر راه و ترابری ابراز امیدواری کرد در سال همت مضاعف پروژه افزایش ظرفیت آزادراه تهران - کرج - مهرشهر دو ساله تحویل داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه افزایش ظرفیت آزادراه تهران - کرج - مهرشهر گفت: "استان مرکزی که قلب آن تهران است، حکم قلب ایران را دارد."

وزیر راه و ترابری با اشاره به راههای خروجی تهران اظهار داشت: تهران سه رگ کرنل دارد که به کرج، دماوند و قم منتهی می شود.

وی با اشاره به تاریخ بیش از 50 ساله آزاد راه تهران - کرج به عنوان قدیمی ترین آزاد راه کشور، گفت: تاکنون برای متناسب سازی، تعریض و بهسازی این آزادراه و دو مسیر دیگر منتهی به کرج ( جاده قدیم و جاده مخصوص کرج) اقداماتی انجام شده است.

بهبهانی با اشاره به نقش حیاتی این مسیر، اظهار داشت: مسیر تهران - کرج تنها راه اتصال تهران به این شهر نیست؛ بلکه تمامی غرب کشور از این شاهراه عبور می کند.

وی تقصیر تاخیر در اجرای پروژه همت را بر گردن تملکها انداخت و اعلام کرد: ما هیچگونه مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم و به مجرد اینکه تملکها منتقل شود اجرای پروژه به سرعت انجام خواهد شد.

وزیر راه و ترابری تعریض آزاد راه تهران - کرج را به عنوان راهکاری کوتاه مدت دانست و اعلام کرد این پروژه ظرف سه سال به بهره برداری خواهد رسید که ما امیدواریم در سال همت مضاعف این پروژه دو ساله تحویل شود.

کد مطلب 1125692

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