  1. سیاست
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

صبح امروز انجام شد:

تشییع پیکر اسماعیل ططری از مقابل مجلس

تشییع پیکر اسماعیل ططری از مقابل مجلس

پیکر مرحوم اسماعیل ططری، نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی امروز شنبه از مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مرحوم اسماعیل ططری دقایقی پیش با حضور مردم و  تعدادی از نمایندگان مجلس در بهارستان تشییع شد.

مرحوم ططری روز جمعه بر اثر ایست قلبی در سن 57 سالگی در تهران درگذشت.
 
ططری در دوره های چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود.
 
وی که از اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس بود بعد از حدود 40 روز بیماری و بستری در بیمارستان شرکت نفت تهران سرانجام روز جمعه دارفانی را وداع گفت.
 
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ططری قرار است،  فردا بر اساس وصیت وی در روستای  مله سرخ  بخش جلالوند شهرستان کرمانشاه برگزار شود.
کد مطلب 1125698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها