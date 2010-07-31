تشییع پیکر اسماعیل ططری از مقابل مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مرحوم اسماعیل ططری دقایقی پیش با حضور مردم و تعدادی از نمایندگان مجلس در بهارستان تشییع شد.

مرحوم ططری روز جمعه بر اثر ایست قلبی در سن 57 سالگی در تهران درگذشت.

ططری در دوره های چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود.

وی که از اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس بود بعد از حدود 40 روز بیماری و بستری در بیمارستان شرکت نفت تهران سرانجام روز جمعه دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ططری قرار است، فردا بر اساس وصیت وی در روستای مله سرخ بخش جلالوند شهرستان کرمانشاه برگزار شود.