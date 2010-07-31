محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط پرسپولیس را پیش از بازی مقابل صبای قم مثبت ارزیابی کرد و گفت: پس از پیروزی مقابل تراکتورسازی در این چند روز تمرینات خوب و با روحیه‌ای پشت سر گذاشتیم و به دنبال کسب سه امتیاز مقابل صبا هستیم. تمام سعی خود را برای کسب این سه امتیاز به کار می گیریم تا انشالله از همین هفته‌های ابتدایی بار خود را ببندیم و کارمان در ادامه به اما و اگر نکشد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با وضعیت تیم صبای قم اظهار داشت: صبا یکی از بهترین و با کلاس‌ترین تیم‌های لیگ است. قطعا بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت. صبا از جمله تیم‌هایی است که از مدیریت خوبی بهره می برد و با این مدیریت و این کادرفنی می تواند برای ما خطرساز شود.

وی افزود: چند سالی برای صبا بازی کردم و می دانم کار آسانی مقابل این تیم نخواهیم داشت. شخصا پیشرفت فوتبالم را مدیون صبا می‌دانم و از اینکه قراراست مقابل تیم سابقم به میدان بروم واقعا ناراحت هستم اما برخلاف خیلی‌ها نمی گویم اگر گل زدم، خوشحالی نمی کنم!

نوری در ادامه گفت: به هرحال فوتبال حرفه ای شده و در این فوتبال حرفه‌ای من بازیکن پرسپولیس هستم. اگر گل زدم خوشحالی می کنم. با این حال فکر می کنم بیشتر از گلزنی من، پیروزی تیم مهم باشد.

هافبک پرسپولیس که در بازی اول مقابل تراکتورسازی نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، اظهار داشت: تمام تلاشم را می کنم در این بازی بهتر از قبل باشم. مقابل تراکتورسازی عملکرد خیلی خوبی نداشتم بلکه فکر می کنم مثبت بازی کردم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و بازی به بازی بهتر بشوم.

محمد نوری تمرین روز پنجشنبه تیمش را به دلیل مسمومیت از دست داد اما پس از برطرف شدن مشکلش، مشخص شد برای همراهی سرخپوشان در بازی مقابل صبا مشکلی ندارد.