حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرسپولیس پیش از دومین بازی در رقابت‌های لیگ برتر مقابل صبای قم اظهار داشت: از آنجایی که هفته‌های ابتدایی لیگ را پشت سر می گذاریم، هنوز تیم‌ها آنطور که باید به هماهنگی نرسیده‌اند و عدم هماهنگی بین بازیکنان تمامی تیم‌ها دیده می شود. هم پرسپولیس و هم صبا تغییرات زیادی داشته‌اند که سهم صبا از ما بیشتر بوده است اما با این حال شرایط تقریبا یکسانی داریم.

وی افزود: تنها تفاوت ما و حریف‌مان در کسب سه امتیاز از اولین بازی است. ما توانستیم دست پر از میدان خراج شویم اما صبا نتوانست این امتیاز را بگیرد و در بازی عصر یکشنبه قطعا به دنبال سه امتیاز خواهد بود. به همین خاطر فکر می کنم این بازی جذاب و دیدنی شود.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با مثبت ارزیابی کردن وضعیت نفری این تیم گفت: درست است که نفراتی مانند باقری، شکوری، فشنگچی را در اختیار نداریم اما خوشبختانه به اندازه کافی بازیکن خوب داریم و انشاالله که مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. فقط امیدوارم با تلاشی که آقای مولایی بدنساز تیم و دکتر زرینه انجام می دهند، این بازیکنان نیز زودتر شرایط حضور در میادین را پیدا کنند.

حسین عبدی در رابطه با عدم هماهنگی ملی پوشان پرسپولیس با سایر بازیکنان تصریح کرد: این مسئله کاملا طبیعی بود چراکه ملی پوشان زمان برگزاری دیدارهای دوستانه که مهمترین وقت برای هماهنگی است همراه پرسپولیس نبودند. البته این بازیکنان هرچقدر کنار هم باشند، بیشتر با یکدیگر هماهنگ می شوند و به آن شرایط ایده‌آل می رسند. همانطور که می دانید در جریان دیدارهای تدارکاتی، کارهایی که برای در کنار هم بودن لازم است، بیشتر اجرا می شود. با این حال مشکل خاصی نیست و ملی پوشان نیز رفته رفته با دیگر بازیکنان هماهنگ خواهند شد و هواداران می توانند پرسپولیس واقعی را در هفته‌های آتی ببینند.

این مربی بااشاره به عملکرد خوب خط دفاعی در جریان بازی مقابل تراکتورسازی گفت: مدافعان ما نه فقط در کار دفاع، بلکه در کار حمله نیزعالی بودند. مهمترین دلیل این مسئله می تواند تغییرات کمی باشد که در خط دفاع داشتیم. تمام مدافعان ما به جز نورمحمدی از فصل پیش در تیم حضور داشتند و این یک امتیاز برای خط دفاع پرسپولیس به حساب می آید.

وی افزود: عملکرد خوب خط دفاع تا جایی پیش رفت که همه دیدند جلال اکبری با حرکتی مثبت و جایگیری خوب، غلامرضا رضایی را در موقعیت گل قرار داد و روی تک گل تیم تاثیر مستقیم داشت. امیدوارم رفته رفته این هماهنگی بین تمام خطوط بوجود بیاید چراکه در کار تیمی خوب بودن هر بازیکن به تنهایی مهم نیست، بلکه مهم خوب بودن هر نفر در تیم است.