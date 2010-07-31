47 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طی 24 ساعت گذشته در کشور 30 فقره تصادف فوتی و 127 فقره تصادف جرحی به وقوع پیوسته که این تصادفات منجر به کشته شدن 47 نفر و همچنین مجروحیت 197 نفر شد.

وی ادامه داد: این تصادفات منجر به واژگونی 59 دستگاه خودرو شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه با اشاره به علل وقوع تصادفات در 24 ساعت گذشته تصریح کرد: تخطی از سرعت مطمئنه 37 فقره، عدم توجه به جلو 36 فقره، انحراف به چپ 33 فقره و عدم رعایت حق تقدم 19 فقره از تصادفات را تشکیل داده است.

وی با بیان محدودیتهای تردد در روز شنبه گفت: از ساعت هفت صبح امروز تا ساعت پنج بعدازظهر تردد تمام وسایل نقلیه در گردنه قلاده واقع در محور ایلام - اسلام آباد به علت حذف نقاط حادثه خیز ممنوع است.

سرهنگ البرزی افزود: محور جایگزین برای تردد رانندگان پل سیمره - اسلام آباد است.

وی از افزایش میزان تصادفات با فرا رسیدن ماه رمضان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به اینکه تنها دو هفته به اتمام تعطیلات و آغاز ماه رمضان باقی مانده برخی رانندگان وسیله نقلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را نادیده گرفته و موجب بروز حوادث ناگوار رانندگی می شوند.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه ادامه داد: برهمین اساس پلیس به رانندگان توصیه می کند تا در این مدت باقی مانده با صبر و حوصله رانندگی کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

وی گفت: رعایت سرعت مجاز، سبقت مجاز، بستن کمربند ایمنی و رانندگی بین خطوط انتظار پلیس از مردم برای پیشگیری از تصادفات در این دو هفته است.