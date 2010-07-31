  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

47 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

47 نفر در تصادفات روز گذشته کشته شدند

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: روز گذشته گذشته 157 فقره تصادف در محورهای کشور به وقوع پیوسته که این تصادفات 47 کشته برجای گذاشته است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طی 24 ساعت گذشته در کشور 30 فقره تصادف فوتی و 127 فقره تصادف جرحی به وقوع پیوسته که این تصادفات منجر به کشته شدن 47 نفر و همچنین مجروحیت 197 نفر شد.

وی ادامه داد: این تصادفات منجر به واژگونی 59 دستگاه خودرو شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه با اشاره به علل وقوع تصادفات در 24 ساعت گذشته تصریح کرد: تخطی از سرعت مطمئنه 37 فقره، عدم توجه به جلو 36 فقره، انحراف به چپ 33 فقره و عدم رعایت حق تقدم 19 فقره از تصادفات را تشکیل داده است.

وی با بیان محدودیتهای تردد در روز شنبه گفت: از ساعت هفت صبح امروز تا ساعت پنج بعدازظهر تردد تمام وسایل نقلیه در گردنه قلاده واقع در محور ایلام - اسلام آباد به علت حذف نقاط حادثه خیز ممنوع است.

سرهنگ البرزی افزود: محور جایگزین برای تردد رانندگان پل سیمره - اسلام آباد است.

وی از افزایش میزان تصادفات با فرا رسیدن ماه رمضان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به اینکه تنها دو هفته به اتمام تعطیلات و آغاز ماه رمضان باقی مانده برخی رانندگان وسیله نقلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را نادیده گرفته و موجب بروز حوادث ناگوار رانندگی می شوند.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه ادامه داد: برهمین اساس پلیس به رانندگان توصیه می کند تا در این مدت باقی مانده با صبر و حوصله رانندگی کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

وی گفت: رعایت سرعت مجاز، سبقت مجاز، بستن کمربند ایمنی و رانندگی بین خطوط انتظار پلیس از مردم برای پیشگیری از تصادفات در این دو هفته است.

کد خبر 1125705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها