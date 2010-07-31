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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بدهی بیمه خدمات درمانی به بیمارستانها تا پایان مرداد پرداخت می شود

بدهی بیمه خدمات درمانی به بیمارستانها تا پایان مرداد پرداخت می شود

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور گفت: در چارچوب قانون بودجه سال 89 مطالبات مراکز دانشگاهی و بیمارستانهای دولتی از بیمه خدمات درمانی 180 میلیارد تومان است که به احتمال زیاد تا پایان ماه جاری تسویه می شود.

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالبات سال  88 به مراکز دانشگاهی و بیمارستانهای دولتی در حال تسویه شدن است و پیش بینی می شود تا هفته آینده تمام بدهی مراکز دانشگاهی کشور با سازمان تسویه شود.

عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی با اعلام اینکه تا کنون در 30 درصد از دانشگاهها مطالبات سال 88 پرداخت شده  اظهار داشت: ظرف هفته آینده 70 درصد مطالبات دانشگاهها پرداخت می شود و به دلیل اینکه دستور برداشت مالی از خزانه اعلام شده این انتظار وجود دارد که مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری مراکز دانشگاهی پرداخت شود.

حافظی پیرامون اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر واگذاری بخشی از خدمات درمانی سازمان به بخش خصوصی اعلام کرد: این واگذاریها در بخش مستقیم و ارائه خدمات بستری و بیمارستانی است و شامل خرید خدمت در بخش غیرمستقیم نمی شود.

کد مطلب 1125708

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