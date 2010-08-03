آثار موسیقایی اعیاد مذهبی در شأن اهل بیت(ع) نیست

عباس خوشدل آهنگساز آلبوم موسیقی "رازگشا" ضمن بیان این مطلب با انتقاد از عملکرد صدا وسیما در خصوص پخش آثار مذهبی به خبرنگار مهر گفت : آلبوم "رازگشا" آلبومی است که ویژه ائمه اطهار آهنگسازی شده است و مورد استقبال نیز قرار گرفته و مخاطبان خاص خودش را دارد ولی متاسفانه صدا وسیما هیچگاه از قطعات این آلبوم که ویژه اعیاد و مراسم سوگواری مذهبی است استفاده درست نکرده است و متاسفانه شاهد پخش قطعات سطحی و بسیار نازل از این رسانه مردمی هستیم.

وی در ادامه افزود: سه سال از عمر خودم را صرف آهنگسازی آلبوم"رازگشا" با صدای علیرضا افتخاری کردم تا شاید از کلام سست و سخیف برخی از مداحان جلوگیری شود ولی متاسفانه چنین نشد. این در حالی است که یکی از قطعات این آلبوم که در شأن مقام حضرت امام رضا (ع) ساخته شده تنها یکبار از صدا وسیما پخش شد و مورد توجه قرار گرفت اما با این اوصاف نمی دانم که چرا مسئولان صدا وسیما کم لطفی می کنند و قطعات این آلبوم را از رسانه ملی پخش نمی کنند.

آهنگساز آلبوم موسیقی "رازگشا" در پایان افزود : روز تولد امام زمان(عج) انواع و اقسام آهنگها با عنوان مداحی از شبکه های مختلف صدا وسیما پخش شد ولی متاسفانه قطعه "درهوای تو" که ویژه امام عصر و مختص به اعیاد شعبانیه است تنها یکبار روی آنتن تلویزیون رفت.