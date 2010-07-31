به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی‌پور پیش از ظهر شنبه در جمع کارفرمایان بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: اساساً مبنای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، مقیاس و اندازه بنگاه نیست، از این رو مبنای حمایت‌ها، وجود مزیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای قرار گرفتن در مسیر رقابت و تداوم فعالیت برای کمک به ظرفیت‌های تولید و تجارت در اقتصاد ملی به منظور نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی است.

وی گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به لحاظ بهره‌مندی مطلوب از منابع و امکانات داخلی کشور، عمدتا دارای مزیتهای نسبی ارزشمندی برای رقابت و کمک به رشد اقتصادی هستند و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیتهای زیادی که با بهینه‌سازی تخصیص منابع و بهبود مدیریت موجب ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس می‌شوند، قادر خواهند بود هم محصولات قابل رقابت تولید کنند و هم سهم بالایی در رشد ارزش افزوده اقتصاد داشته باشند.

فتحی پور همچنین کاهش سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی به نفع بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی)، تلاش برای بهبود شاخص‌های سرانه مهم اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را از دیگر استراتژی‌های این کمیسیون ذکر کرد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس اظهار داشت: این قضاوت صحیح نیست که صرفا بنگاه‌های کوچک و یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید مورد حمایت قرار گیرند، بلکه باید هر بنگاه اقتصادی چه کوچک و بزرگ که واجد مزیتها و توانمندی‌های بالقوه برای قرار گرفتن در فراگرد رشد اقتصادی کشور است، مورد حمایت‌های هدفمند قرار گیرند.

وی پشتیبانی از بازارهای بخش مالی اقتصاد، بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان به عنوان مشاوران کمیسیون اقتصادی و ایجاد اتاق فکر، احتراز از اثرگذاری جریانات سیاسی در تصمیمات کمیسیون، اهتمام به شکستن دیوار بی‌اعتمادی بخش خصوصی با دولت و مهار تورم و بیکاری از طریق حمایت‌های اقتصادی را از دیگر استراتژی‌های کمیسیون اقتصادی عنوان کرد.

فتحی پور اولویتهای ضربتی ناشی از شرایط ویژه بحران جهانی و انعکاس آن در اقتصاد ملی از قبیل تورم، بیکاری، تعطیلی کارگاه‌های متوسط و واردات بی‌رویه کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی، مشکلات بازار پول و سرمایه از راهبردهای مورد نظر این کمیسیون برشمرد.