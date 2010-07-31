  1. استانها
  2. تهران
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

حوزه هنری کرج از برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه‌ فیلمسازان فردا حمایت می کند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری مرکز کرج گفت: برگزیدگان جشنواره ‌فیلم‌سازان فردا‌ که سال گذشته در این شهرستان برگزار شد، برای ساخت فیلمهای جدید حمایت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمید قره‌داغی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جشنواره سال گذشته این شهرستان از هنرمندان و هنرجویان 20 اثر برگزیده با موضوعهای اجتماعی، اخلاقی قدردانی به عمل آمد.

وی افزود: چند نفر از دست‌اندرکاران آثار برگزیده سال گذشته اکنون با حمایت حوزه هنری کرج در حال ساخت فیلمهای جدید هستند.

این مسئول همچنین گلدسته‌ها و فلک به نگارش و کارگردانی محمدعلی خبیر، پرنده‌ها پرهای خود را ترمیم می‌کنند به نگارش و کارگردانی زهره شعبانی و اهمیت کریم بودن به نگارش و کارگردانی محمد امین اسدی‌راد را از جمله این آثار برشمرد.

وی ادامه داد: مانع به نگارش شهین فرمانی و کارگردانی محمد شهاری، مرثیه کویر به نگارش و کارگردانی مجید محمدی، جاده به نگارش و کارگردانی ایمان سلگی و شاخ گربه به نگارش محمدعلی خبیر و کارگردانی جمشید عبدالهی از دیگر فیلم‌های در حال تولید است که برخی از آنها به مرحله تدوین رسیده است.

قره داغی بیان داشت: علاقمندان برای حضور در دوره‌های آموزش جامع فیلمسازی فیلم سازان فردا می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره 02614473011 تماس حاصل گرفته و یا به پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز به نشانی www.karajart.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1125719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها