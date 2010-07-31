حوزه هنری کرج از برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه‌ فیلمسازان فردا حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمید قرهداغی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جشنواره سال گذشته این شهرستان از هنرمندان و هنرجویان 20 اثر برگزیده با موضوعهای اجتماعی، اخلاقی قدردانی به عمل آمد.
وی افزود: چند نفر از دستاندرکاران آثار برگزیده سال گذشته اکنون با حمایت حوزه هنری کرج در حال ساخت فیلمهای جدید هستند.
این مسئول همچنین گلدستهها و فلک به نگارش و کارگردانی محمدعلی خبیر، پرندهها پرهای خود را ترمیم میکنند به نگارش و کارگردانی زهره شعبانی و اهمیت کریم بودن به نگارش و کارگردانی محمد امین اسدیراد را از جمله این آثار برشمرد.
وی ادامه داد: مانع به نگارش شهین فرمانی و کارگردانی محمد شهاری، مرثیه کویر به نگارش و کارگردانی مجید محمدی، جاده به نگارش و کارگردانی ایمان سلگی و شاخ گربه به نگارش محمدعلی خبیر و کارگردانی جمشید عبدالهی از دیگر فیلمهای در حال تولید است که برخی از آنها به مرحله تدوین رسیده است.
قره داغی بیان داشت: علاقمندان برای حضور در دورههای آموزش جامع فیلمسازی فیلم سازان فردا میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره 02614473011 تماس حاصل گرفته و یا به پایگاه اطلاعرسانی این مرکز به نشانی www.karajart.ir مراجعه کنند.
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