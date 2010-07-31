حوزه هنری کرج از برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه‌ فیلمسازان فردا حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمید قره‌داغی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جشنواره سال گذشته این شهرستان از هنرمندان و هنرجویان 20 اثر برگزیده با موضوعهای اجتماعی، اخلاقی قدردانی به عمل آمد.



وی افزود: چند نفر از دست‌اندرکاران آثار برگزیده سال گذشته اکنون با حمایت حوزه هنری کرج در حال ساخت فیلمهای جدید هستند.



این مسئول همچنین گلدسته‌ها و فلک به نگارش و کارگردانی محمدعلی خبیر، پرنده‌ها پرهای خود را ترمیم می‌کنند به نگارش و کارگردانی زهره شعبانی و اهمیت کریم بودن به نگارش و کارگردانی محمد امین اسدی‌راد را از جمله این آثار برشمرد.



وی ادامه داد: مانع به نگارش شهین فرمانی و کارگردانی محمد شهاری، مرثیه کویر به نگارش و کارگردانی مجید محمدی، جاده به نگارش و کارگردانی ایمان سلگی و شاخ گربه به نگارش محمدعلی خبیر و کارگردانی جمشید عبدالهی از دیگر فیلم‌های در حال تولید است که برخی از آنها به مرحله تدوین رسیده است.