به گزارش مهر، این کتاب که نوشته علی مقیم است در100 صفحه به معرفی قلل توچال می‌پردازد.

آشتایی با دامنه جنوبی کوهستان توچال در 100 سال پیش، نگاهی به زمین شناسی توچال، آشنایی با آثار و ابنیه تاریخی منطقه، نگاهی به سیر حوادث در کوهستان توچال و راهنمای صعود به قلل مهم کوهستان از بخشهای این کتاب است.

راهنمای صعود زمستانی به قلل توچال و مأخذ جغرافیای تاریخی شمیران از دیگر بخشهای این کتاب به شمار می‌آید.

همچنین همراه با کتاب توچال "نقشه راهنمای صعود به توچال " بین مخاطبان فرهنگسرای تابستانی توچال توزیع می‌شود.

