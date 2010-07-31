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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

کسب چهار مدال توسط دانشگاه امیرکبیر در مسابقات بین المللی ریاضی

کسب چهار مدال توسط دانشگاه امیرکبیر در مسابقات بین المللی ریاضی

اعضای تیم ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی ریاضی در کشور بلغارستان موفق به کسب چهار مدال و یک دیپلم افتخار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات امیرحسین قدرتی مدال طلا، محمود اعتدادی علی آبادی مدال نقره، محمدامین اسکندانی و داوود صولتی مدال برنز و معصومه سلیمانی دیپلم افتخار کسب کردند.

تیم پنج نفره ریاضی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی دکتر "داریوش کیانی" عضو هیئت علمی این دانشکده به این مسابقات اعزام شده بودند.

مسابقات جهانی ریاضی با هدف ایجاد رقابت علمی میان دانشجویان برتر رشته ریاضی دانشگاههای بزرگ جهان، سنجش سطح علمی و آموزشی و ایجاد ارتباط دانشجویان دانشگاهها از 26 تا 30 جولای 2010 مطابق با 4 تا 8 مردادماه جاری در "بلاکوگراد" بلغارستان برگزار شد.

کد مطلب 1125733

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