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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

کتاب "انشاء و نویسندگی" منتشر شد

کتاب "انشاء و نویسندگی" منتشر شد

کتاب "انشاء و نویسندگی" با عنوان فرعی "کافه خاطره" ویژه مسابقه خاطره نویسی هشتمین جشنواره تابستانی تهران از سوی فرهنگسرای ملل منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب مطالبی برای آشنایی خوانندگان با تاکید بر ویژگیهای خاطره، اهمیت، فایده و تعریف آن منتشر شده است. علاوه بر این با آوردن چندین نمونه خاطره نحوه  نوشتن و پرداختن به آن توضیح داده شده است.

راهکارهای بسط یک خاطره، خواندنی کردن آن، فاصله گرفتن از آنچه ضعف خاطره محسوب می شود و همچنین راهکارهایی برای تمرین خاطره نویسی از دیگر مطالب این کتاب است.
 
کتاب "انشاء و نویسندگی"  با شمارگان 3500 نسخه انتشار یافته و به صورت رایگان در فرهنگسرای تابستانی توچال و مراکز فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توزیع می شود.
 
علاقمندان می توانند با مطالعه این کتاب در مسابقه خاطره‌نویسی هشتمین جشنواره تابستانی تهران که از سوی فرهنگسرای ملل برگزار می شود شرکت کنند.
 
کد مطلب 1125739

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