اختیارات رفع مشکلات صنعت کشور به مراکز استانها واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، افشین روغنی صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیلات تولید و حمایت از سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات صنعتگران در کشور اظهار داشت: در راستای بررسی مستقیم مشکلات صنعتگران و حل مشکلات آنان به صورت استانی و منطقهای برنامه حمایتی دولت در راستای حضور در مراکز استانها صورت میگیرد.
روغنی خاطرنشان کرد: بررسی مسائل کلان صنعت و معدن در وزارتخانه با توجه به لزوم هماهنگی میان دیگر وزارتخانهها با مشکل مواجه میشد و از این رو نمایندگان عالی از وزارتخانههای مختلف با هدف هماهنگی امور اجرایی صنعت و معدن کشور در قالب ستاد مشترک در استانها حضور مییابند.
معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: کارگروه حمایت از تولید با هدف رفع مشکلات صنعت کشور فعالیت میکند و در مراکز استانها تشکیل جلسه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی متشکل از نمایندکان وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع ، وزارت بازرگانی، وزارت دارایی و بانکهای عامل و نماینده بانک مرکزی تشکیل شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: این ستاد مشکلات اجرایی واحدهای صنعتی را در همان استان پیگیری و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند که با توجه به ترکیب ستاد و قدرت اجرایی آن مصوبات ضمانت اجرایی بالایی دارد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه در آذربایجان شرقی افزود: این ستاد در راستای حل مشکلات صنعتگران تا شب آماده رسیدگی به مشکلات صنعتگران است و ستاد در محل اداره کل صنایع و معادن آذربایجان شرقی مستقر شده است.
صنعتگران آذربایجان شرقی خواستار ایجاد شرایط یکسان تولید هستند
معاون برنامهریزی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: صنعتگران آذربایجان شرقی خواستار ایجاد شرایط یکسان تولید با کشورهای خارجی با تحقق مبارزه جدی با قاچاق هستند.
فرخ مسجدی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در آذربایجان شرقی اظهار داشت: این ستاد اختیارات تامی از طرف هیئت دولت دارد و میتواند در راستای حل مشکلات صنعتگران اقدامات موثری صورت دهد.
مسجدی خاطرنشان کرد: در واقع این ستاد پنجره واحد حمات از سرمایهگذاری به صورت سیار است که مشکلات واحدهای تولیدی را با حضور در مراکز استانها و با کار فشرده پیگیری میکند.
معاون برنامهریزی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: صنعتگران و تولید کنندگان استان در این راستا مشکلات زیادی دارند که برای بیان مشکلات ثبتنام کردهاند و ستاد نیز تا آخر وقت امروز به بررسی این مسائل میپردازد.
مسجدی با اشاره به برخی مشکلات اظهار داشت: مسائل مربوط به چرم شهر و مشکلات زیستی این شهرک، مسائل موجود در بخش زیرساختها و شهرکهای صنعتی، قیمتهای مربوط به تامین زیرساختها در شهرکهای صنعتی با توجه به زمانبر بودن تولید و سودآوری از جمله مسائل مطروحه از سوی تولیدکنندگان است.
معاون برنامهریزی استاندار آذربایجان شرقی گفت: صنعتگران آذربایجان شرقی خواستار ایجاد شرایط یکسان تولید با کشورهای خارجی با تحقق مبارزه جدی با قاچاق هستند.
وی همچنین با اشاره به مشکل تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به وامهای بانکی و بنگاههای زودبازده از دیگر مشکلات مربوط به صنعتگران استان است که در جلسات امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسجدی اظهار داشت: پنج گروه در اداره کل صنایع و معادن آذربایجان شرقی تشکیل میشود و به بررسی مشکلات مربوطه به واحدهای مختلف خواهد پرداخت.
دولت در زمینه زیرساختهای تولید از صنعتگران حمایت کند
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: دولت در زمینه زیرساختهای تولید از صنعتگران حمایت کند تا زمینه رقابت و تولید فراهم شود.
رضا حسینی با تاکید بر وجود مشکلات صنعتگران در بخش تولید خواستار حمایت جدی دولت از این بخش در زمینه زیرساختها شد.
وی با بیان اینکه هزینههای برق مصرفی برای تولیدکنندگان با وجود قیمت زیاد بر عهده خود تولیدکننده صنعتی است، اظهار داشت: با قیمتهای بالای زیرساختها در همان مرحله اول تولید کننده را با مشکلات زیادی در بخش هزینهها مواجه میکنیم.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حالی که هزینههای سنگین در بخش زیرساختها به تولیدکنندگان وارد میشود دیگر نمیتوان انتظار چندانی از آنها برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی داشت.
وی اظهار داشت: دولت در زمینه زیرساختهای تولید از صنعتگران حمایت کند تا زمینه رقابت و تولید فراهم شود در غیر این صورت قدرت رقابت را از وی سلب کردهایم.
حسینی قیمت بالای زمین در شهرکهای صنعتی را عاملی مهم در زمینه جلوگیری از سرمایهگذاری و تولید خواند و تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر متر مربع زمین در شهرکهای صنعتی 69 هزار تومان است که با این قیمت عملا هزینههای سنگینی در زیرساخت زمین وارد میشود.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: قیمت بالای در شهرکهای صنعتی به چالشی مهم در راستای تولید تبدیل شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد: تولید جدی از حمایت کنندگان در بخش زیرساختها موجب میشود تا در ورود به بحث هدفمندسازی یارانهها با موفقیت بیشتری عمل کنیم.
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