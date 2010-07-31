90 هزار تن محصولات باغی در گلستان فراوری می شود

محمد تقی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با راه اندازی دو واحد صنعتی دیگر تا اواسط سالجاری ظرفیت اسمی این واحدهای فعال فراتر از 100هزارتن در سال خواهد رسید.



وی اظهار داشت: اگرچه خط تولید واحدهای صنعتی در جهت فرآوری ، درجه بندی و بسته بندی مرکبات برنامه‌ریزی شده است اما این واحدها قادرند سایر محصولات باغی اعم از میوه جات و صیفی جات را نیز فرآوری نمایند که با این عمل ضمن کاهش ضایعات با عرضه محصولات باغی با کیفیت و مطلوب زمینه صادرات در سطح استان نیز مهیا می شود.

وی خاطرنشان کرد : سالانه بیش از 15 هزار تن انواع میوه های هسته دار مانند هلو ، شلیل ،‌آلو ، آلبالو ، گیلاس و میوه های دانه دار (سیب و گلابی ) از 25 اردیبهشت هر سال شروع به برداشت می شود به مدت 70 روز در این واحدهای صنعتی فرآوری ، درجه‌بندی و بسته بندی می شوند.

جهانشاهی افزود: این فعایت نقش موثری در تثبیت اشتغال استان را در پی دارد بطوری که برای 300 نفر بصورت مستقیم و بیش از 600 نفر بصورت فصلی ایجاد اشتغال کننده و تعداد بسیار زیادی نیز فعالیت های جنبی خواهند داشت.



وی یادآورشد: استان گلستان دارای 36 هزار هکتار باغ می باشد که 14830 هکتار آن بارور بوده که از این مقدار پنج هزار و 511 هکتار آن به میوه هسته دار و دانه دار اختصاص دارد و سالانه حدود 90 هزار تن محصولات باغی در استان تولید می شود.