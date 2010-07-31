موافقتنامه آموزشی میان اتاق تهران و دانشگاه شریف امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این قرارداد، بازرگانان، کارآفرینان و صنعتگران و اعضای اتاق تهران می توانند در دوره ای یک ساله، تازه ترین متدهای مدیریت را از اساتید مطرح کشور فرا گیرند.

این قرار داد میان محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران و علی مقداری معاون آموزشی دانشگاه شریف امضا شد و براساس آن، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف پذیرفت که برای مدیران بخش خصوصی وکارآفرینان کشوربا معرفی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، دوره MBA برگزار کند.

براساس این موافقت نامه ، دانشگاه صنعتی شریف تا سال 1394 ملزم به برگزاری دوره فشرده وکوتاه مدت MBA شد و در عین حال اتاق تهران نیز پذیرفت که مقدمات برگزاری این دوره ها را براساس استانداردهای مورد پذیرش دانشگاه صنعتی شریف فراهم کند.

درموافقت نامه اتاق تهران با دانشگاه صنعتی شریف، مدت اجرای این دوره یک سال اعلام شده است که طرفین پذیرفته اند نخستین دوره آن را از مهرماه امسال برگزار کنند ضمن این که قرار داد مورد اشاره تا سال 1394 اعتبار دارد ودراین مدت دانشگاه شریف پذیرفته است حداقل 10 دوره یک ساله MAB برگزار کند.

دانشگاه صنعتی شریف که یکی از نخستین و فعال ترین دانشگاه های ایران در توسعه رشته MBA است، متعهد شده است که برای برگزاری این دوره دراتاق تهران،از بهترین ونام آشنا ترین اساتید اقتصاد ومدیریت استفاده کرده ودرپایان دوره،به شرکت کنندگان، گواهی حضور دراین دوره اعطا کند.

محمد مهدی راسخ پس از امضای این موافقت نامه گفت: جایگاه MBA در دنیای امروز اهمیت فراوانی یافته و در عرصه کسب وکار لازم است که همه افراد با قواعد مدیریت وراهبری بنگاه ها آشنایی داشته باشند.

وی افزود: اکنون که بیشتر از هرزمان،بحث کارآمدی وبهره وری بنگاه ها مطرح است، اتاق تهران لازم دید برای بهبود این شاخص در بخش خصوصی،بنیان گذار دوره ای مدرن برای توسعه علم مدیریت دراقتصاد کشور باشد.



محمد مهدی راسخ همچنین درتشریح دلایل برگزاری این دوره گفت: اتاق تهران قصد دارد با برگزاری دوره MBA سهمی در افزایش خلاقیت و توانایی اعضای خود برای کارآفرینی و ایجاد فعالیت های جدید داشته باشد وما اعتقاد داریم که با فراگیری این علم، مدیران بخش خصوصی می توانند زمینه توسعه بیشتر کسب و کار را خود را فراهم کنند.



وی گفت: رسیدن به توانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مختلف به مدیران بخش خصوصی از جمله دیگر اهداف این دوره است.

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به این که دوره MBA به مدیران وکارآفرینان بخش خصوصی این امکان را می دهد که ذهن خود را متوجه کمبودها ، نیازها، شکاف ها و نقاط مبهم بازار کنند، گفت: به طور قطع این دوره می تواند به مدیران این امکان را بدهد که بر اساس تکنیک ها و تاکتیکهایی که بازار و کسب و کار ازآنها می طلبد، بهترین راه را برای توسعه کسب و کار خود را پیدا کنند تا سهم خود را از بازار افزایش دهند.



وی افزود: دوره MBA به کارآفرینان کمک می کند با فراگیری تجارب علمی مدیریت فرآیند تحول سازمان را طراحی، هدایت و رهبری کنند. دبیرکل اتاق تهران در مورد نحوه ثبت نام از متقاضیان و برگزاری دوره مدیریتی مورد اشاره گفت: ظرف روزهای آینده، ضوابط و شرایط ثبت نام وحضور در دوره آموزشی یاد شده ازطریق وب سایت اتاق تهران اطلاع رسانی خواهد شد و متقاضیان می توانند ازطریق ارتباط با واحد آموزشی اتاق تهران از جزئیات این موافقت نامه اطلاع کسب کنند.