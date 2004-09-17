90درصد فناوري اجراي نيروگاه هاي برق آبي به كشور منتقل شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" معاون طرح وتوسعه شركت فرآب در خصوص تواناييهاي ايران در زمينه ساخت نيروگاهاي برق آبي، گفت: در حال حاضر فناوري اجراي نيروگاه هاي بزرگ برق آبي به ميزان تقريباً 90 درصد به كشور منتقل شده و در صورت سرمايه گذاري مراجع مرتبط ، امكان انتقال باقي مانده فناوري ياد شده نيز وجود دارد.

ناجي مقد م با اشاره به اهيمت رعايت استاندارد هاي لازم براي ساخت نيروگاه ،افزود: در هر حال با توجه به وجود محدوديت هاي زياد در منابع ارزي كشور و لزوم استفاده از منابع ارزي فاينانس و همچنين تاكيد بر طراحي و ساخت حداكثر تجهيزات در داخل كشور، به جرات مي توان گفت همه طرح هايي كه در مرحله بهره برداري است از نظر برنامه ريزي در حد استاندارد اجرا شده اند.

وي استفاده از توانايي شركتهاي داخلي را ضروري عنوان كرد وافزود: در بخش تامين تجهيزات نيز با درنظر گرفتن محدوديت هاي ارزي و استفاده از منابع فاينانس حداكثر تلاش فرآب در افزايش محدوده كارهاي پيمانكاران سازنده داخلي كرده اند تا حدود 65 درصد از تجهيزات اصلي نيروگاه در كشور ساخته شده مي شود.

وي تاكيد كرد : در حال حاضر اگر فناوري طراحي مفهومي (Conceptual design) تجهيزات اصلي نيز به نحوي به كشور منتقل شود و محدوديت ارزي نيز وجود نداشته باشد، امكان ساخت 90 درصد مولفه هاي تجهيزات اصلي اين نيروگاه ها در كشور وجود دارد. در اين بين با تامين تجهيزات كمكي برقي، مكانيكي، ابزار دقيق و كنترل نيز توان صنايع داخلي به گونه اي است كه مي توانند حدود 95 درصد مولفه هاي آن را تامين كنند.

مقدم در مورد راهيابي ايران به بازار هاي بين المللي ، گفت : نكته حايز اهميت در مورد شرايط راه يابي به بازار خارجي اين است كه در حال حاضر بازار كشورهاي جهان سوم به عنوان منبع كاري بالقوه مطرح است. اما به دليل داشتن محدوديت هاي مالي آنها، لازم است شركت فرآب توان ارزي مناسب براي اجراي طرح ها به صورت فاينانس يا B.O.T را داشته باشد. در اين ارتباط حمايت سرمايه گذاران معتقد به توسعه كشور در اين زمينه مي تواند راهگشا باشد.

لازم به ذكر است اين شركت در زمينه احداث نيروگاه هاي آبي فعاليت مي كند و در طي يك دوره فعاليت ده ساله موفق به احداث چهار نيروگاه بزرگ آبي در كشور شده كه طي دو سال اخير 11 واحد نيروگاهي اين طرح در مجموع به ظرفيت 2400 مگاوات با موفقيت به مرحله بهره برداري رسيده است. در حال حاضر اين شركت پنج طرح بزرگ عمراني در مجموع به ظرفيت شش هزار مگاوات را در دست اجرا دارد كه طي دو سال آينده دو هزار مگاوات آن وارد شبكه برق كشور مي شود.

