تعمیر رایگان دوچرخه های شهروندان در 34 خانه دوچرخه شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالویی شهردار منطقه 8 با اعلام این خبر گفت: شهروندانی که دوچرخه هایشان نیاز به تعمیر دارد می توانند با مراجعه به 34 خانه دوچرخه از خدمات رایگان این کانکسها بهره مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری گفت: منطقه 8 از نظر بافت جمعیتی، شهرسازی، فرهنگی و استقبال مردمی به عنوان پایلوت دوچرخه انتخاب شده و در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان ساکن شرق تهران از دوچرخه در سفرهای روزانه درون شهری استفاده می کنند.

شادالویی افزود: مدیریت شهری در نخستین تجربه موفق خود توانسته زمینه استفاده از دوچرخه را برای اولین بار در منطقه 8 فراهم کند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به استقبال شهروندان از دوچرخه در فصل تابستان گفت: در مرداد ماه جاری روزانه 650 نفر از این وسیله در سفرهای روانه خود استفاده می کنند.