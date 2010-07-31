تبدیل سلولهای بنیادین به یکی از درمانهای موثر سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان با موفقیت توانستند با استفاده از شیوه ای خلاقانه دو نای بازسازی شده با کمک سلولهای بنیادین را به دو بیمار سرطانی پیوند بزنند. در این شیوه با استفاده از سلولهای بنیادین و به کار گرفتن آن بر روی یک نای اهدا شده متخصصان توانستند نسوج طبیعی نای را بازسازی کرده و اندامی مشابه اندام طبیعی نای خلق کنند.

اکنون دو بیمار در شرایط مناسبی به سر می برند و از بیمارستان مرخص شده اند. جراحان تا کنون در زمینه پیوند نای به تبحر خاصی دست یافته اند اما در گذشته بیشترین تمرکز بر روی بیمارانی بود که نای آنها تحت شرایط خاصی آسیب فیزیکی دیده بود.

در حالی که سرطان نای بیماری بسیار نادری است در عین حال درمان آن نیز بسیار دشوار است زیرا این بیماری در برابر شیمی درمانی، پرتو درمانی و پیوند قطعات پزشکی از خود واکنش نشان می دهد و این شیوه های درمانی در ترمیم بیماری چندان تاثیرگذار نیستند.

دو سال پیش نیز در اسپانیا جراحی مشابهی بر روی یک زن اسپانیایی انجام گرفته بود با این تفاوت که نای این زن دچار آسیب دیدگی فیزیکی و نه ابتلا به سرطان نیازمند به تعویض و ترمیم شده بود. اما نای جدیدی که به وی پیوند زده شد نیز با استفاده از سلولهای بنیادین بدن خود بیمار به همراه نایی که از یک اهدا کننده دریافت شده بود به وجود آمد.

بر اساس گزارش تلگراف، خلق اندامی جدید از روی اندام اهدا شده و سلولهای بنیادین بیمار چند ماه به طول انجامید. از آنجایی که در این شیوه اعضا و بخشهای تشکیل دهنده این نای هیچ ناسازگاری با بدن بیمار ندارند، نیاز به داروهای ضد پس زدگی اعضای پیوند زده شده نیز از بین خواهد رفت.