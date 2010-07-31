دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله امروز کرمان به جزئیات آن اشاره کرد و افزود: بزرگای این زلزله در کرمان 8/5 درجه ریشتر بوده که در منطقه "لاله زار" در جنوب کرمان اتفاق افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال 1923 در این منطقه زلزله متوسطی رخ داده است اظهار داشت: در 87 سال پیش در زلزله ای رخ داده که همانند زلزله امروز متوسط بوده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه این منطقه به عنوان منطقه زلزله خیز در فلات ایران معرفی می شود خاطرنشان کرد: گسله های این منطقه در طول 100 سال اخیر فعال بوده است.

وی همچنین به زلزله روز گذشته تربت حیدریه اشاره کرد و ادامه داد: پهنه گسله این زلزله در منطقه "درونه" اتفاق افتاد. این گسله یکی از گسله های مهم کشور است که در ساعت 6 و 20 دقیقه روز گذشته منطقه تربت حیدریه را لرزاند.

زارع با بیان اینکه در منطقه "کاج درخت" نزدیک "درونه" نیز در سال 1923 شاهد زلزله بوده است، اضافه کرد: منطقه کاج درخت در نزدیکی کاشمر است که در 87 سال پیش زلزله ای اتفاق افتاد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاکید کرد: دلیل زلزله روز گذشته تربیت حیدریه انحراف لغزش چپگرد گسله بوده است که با توجه به ساختار و مشخصال گسله این منطقه رخ دادن این زلزله قابل توجیه است.

وی با تاکید بر اینکه این دو زلزله تربیت حیدریه و کرمان ربطی به یکدیگر ندارند یادآور شد: هر دو منطقه مناطق زلزله خیز هستند و دارای گسله های فعال هستند.

پس لرزه های زلزله منطقه فارس ادامه دارد

زارع همچنین به زلزله 30 تیر منطقه فارس اشاره کرد و گفت: این زلزله با بزرگای گشتاوری 8/5 در ساعت ۸ دقیقه بامداد روز 30 تیر به وقت محلی در منطقه پیرامون روستای "اهل" در غرب و جنوب غرب بستک در استان هرمزگان و در مرز این استان با استان فارس رخ داد.

وی با بیان اینکه گسل این زلزله مربوط به گسل زاگرس است ادامه داد: داده های لرزه خیزی این منطقه نشان می دهد که پس لرزه های این زلزله در این منطقه همچنان ادامه دارد.