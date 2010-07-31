اعزام 300 مبلغ دینی به مساجد کرج در ماه مبارک رمضان

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، ماه رمضان را ماه خودسازی و تزکیه نفس خواند و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج زمینه های لازم برای انجام تبلیغات اسلامی و معارف دینی در این ماه مبارک را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر توجه ویژه به موضوعات ضروری و مورد نیاز جامعه افزود: برنامه های دینی، فرهنگی ماه رمضان سازمان تبلیغات کرج همسو با برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است که در مساجد و حسینه های این منطقه و روستاهای اطراف آن از جمله آسارا برگذار می شود.
این مسئول با بیان اینکه، امسال 300 نفر از مبلغان در مساجد، تکیه ها و حسینه های کرج و حومه به ارائه برنامه ای تبلیغی و نشر معارف اسلامی می پردازند، اظهارداشت: 50 نفر از این کارشناسان دینی از حوزه علمیه قم به کرج اعزام می شوند.
محمدی با تاکید برمعرفی و آموزش آموزه های صحیح دینی خاطرنشان کرد: این مهم نقش به سزایی در آگاه سازی افکار عمومی دارد.
وی اظهارداشت: مباحث قرآنی جزء اولویتهای مهم برنامه های اجرایی این سازمان است ومبلغان نیز در این ماه علاوه بر برپایی جلسات قرآنی به ترجمه و تفسیر آن نیز می پردازند.
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