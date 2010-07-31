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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

اعزام 300 مبلغ دینی به مساجد کرج در ماه مبارک رمضان

اعزام 300 مبلغ دینی به مساجد کرج در ماه مبارک رمضان

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج از اعزام 300 مبلغ دینی به مساجد کرج همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، ماه رمضان را ماه خودسازی و تزکیه نفس خواند و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج زمینه های لازم برای انجام تبلیغات اسلامی و معارف دینی در این ماه مبارک را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر توجه ویژه به موضوعات ضروری و مورد نیاز جامعه افزود: برنامه های دینی، فرهنگی ماه رمضان سازمان تبلیغات کرج همسو با برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است که در مساجد و حسینه های این منطقه و روستاهای اطراف آن از جمله آسارا برگذار می شود.

این مسئول با بیان اینکه، امسال 300 نفر از مبلغان در مساجد، تکیه ها و حسینه های کرج و حومه به ارائه برنامه ای تبلیغی و نشر معارف اسلامی می پردازند، اظهارداشت: 50 نفر از این کارشناسان دینی از حوزه علمیه قم به کرج اعزام می شوند.

محمدی با تاکید برمعرفی و آموزش آموزه های صحیح دینی خاطرنشان کرد: این مهم نقش به سزایی در آگاه سازی افکار عمومی دارد.

وی اظهارداشت: مباحث قرآنی جزء اولویتهای مهم برنامه های اجرایی این سازمان است ومبلغان نیز در این ماه علاوه بر برپایی جلسات قرآنی  به ترجمه و تفسیر آن نیز می پردازند.  

برگزاری اولین ستاد نکوداشت مساجد
 
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج از برپایی اولین ستاد بهداشت و نکوداشت مساجد کرج در روز آینده خبرداد.
 
محمدی با شاره به غبارروبی مساجد کرج در ماه رمضان افزود: بحث غبارروبی و عطرافشانی با مشارکت مردم، نهادها و ارگان های مردم نهاد انجام می گیرد.
 
وی همچنین به روند اجرای برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای طرح تابستانی اشاره کرد و گفت: برنامه های اوقات فراغت امسال این سازمان در 26 پایگاه  با حضور یکهزار و 500 دانش آموز در حال اجرا است.
 
این مسئول از حضور شش نفر از اساتید حوزه علمیه قم برای ارائه برنامه های آموزشی اوقات فراغت دانش آموزان خبرداد و عنوان کرد: برنامه های اوقات فراغت این پایگاه ها شامل آموزشهای اخلاق، معارف اسلامی و مسائل اجتماعی، سیاسی و احکام است.
کد مطلب 1125775

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