اعزام 300 مبلغ دینی به مساجد کرج در ماه مبارک رمضان

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، ماه رمضان را ماه خودسازی و تزکیه نفس خواند و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج زمینه های لازم برای انجام تبلیغات اسلامی و معارف دینی در این ماه مبارک را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر توجه ویژه به موضوعات ضروری و مورد نیاز جامعه افزود: برنامه های دینی، فرهنگی ماه رمضان سازمان تبلیغات کرج همسو با برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است که در مساجد و حسینه های این منطقه و روستاهای اطراف آن از جمله آسارا برگذار می شود.

این مسئول با بیان اینکه، امسال 300 نفر از مبلغان در مساجد، تکیه ها و حسینه های کرج و حومه به ارائه برنامه ای تبلیغی و نشر معارف اسلامی می پردازند، اظهارداشت: 50 نفر از این کارشناسان دینی از حوزه علمیه قم به کرج اعزام می شوند.

محمدی با تاکید برمعرفی و آموزش آموزه های صحیح دینی خاطرنشان کرد: این مهم نقش به سزایی در آگاه سازی افکار عمومی دارد.

وی اظهارداشت: مباحث قرآنی جزء اولویتهای مهم برنامه های اجرایی این سازمان است ومبلغان نیز در این ماه علاوه بر برپایی جلسات قرآنی به ترجمه و تفسیر آن نیز می پردازند.

برگزاری اولین ستاد نکوداشت مساجد

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج از برپایی اولین ستاد بهداشت و نکوداشت مساجد کرج در روز آینده خبرداد.

محمدی با شاره به غبارروبی مساجد کرج در ماه رمضان افزود: بحث غبارروبی و عطرافشانی با مشارکت مردم، نهادها و ارگان های مردم نهاد انجام می گیرد.

وی همچنین به روند اجرای برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای طرح تابستانی اشاره کرد و گفت: برنامه های اوقات فراغت امسال این سازمان در 26 پایگاه با حضور یکهزار و 500 دانش آموز در حال اجرا است.

این مسئول از حضور شش نفر از اساتید حوزه علمیه قم برای ارائه برنامه های آموزشی اوقات فراغت دانش آموزان خبرداد و عنوان کرد: برنامه های اوقات فراغت این پایگاه ها شامل آموزشهای اخلاق، معارف اسلامی و مسائل اجتماعی، سیاسی و احکام است.