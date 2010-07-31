سهم آذربایجان شرقی از صندوق ذخیره ارزی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمدعلیرضا بیگی صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت: در بنگاه‌های زودبازده و در طرح آمایش صنعت نیز 16 هزار و 500 میلیارد ریال مصوب شده است که با میزان بهره‌مندی ما از آن نیز ناچیز است.

وی با بیان اینکه در سفرهای استانی رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی مصوبات بسیار خوبی به تصویب رسیده است، افزود: در این باره مردم نیز مطالبات مصوبات این سفرها را مدام از ما پیگیری می‌کنند و این برای ما بسیار خوب و خوشایند است.

بیگی ادامه داد: تولید مس کاتدی، توسعه مس سونگون از مطالبات اساسی مردم است و نیز موضوع کارخانه نفلین سینیت در سراب که سالهاست متوقف شده بود، در دستور کار قرار دارد و مورد بررسی است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده مشاغل این استان متصل به فرش و چرم است، گفت: با توجه به عنایت رئیس جمهور به این موضوع مقرر شد طرحی تهیه کنیم تا از صنعت‌های چرم و فرش حمایت کنیم.

وی افزود: بررسی‌های این طرح انجام یافته است و به دولت تقدیم شده است.

بیگی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در استان آذربایجان شرقی در پنج کار گروه امور مالیاتی و گمرکی، امور شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری و تولید، تحول ساختاری، تسهیلات و امور بانکی در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل جلسه می‌دهد و در آن کار گروه‌ها مسائل و مشکلات مربوط به بخش‌های فوق با هدف کمک به توسعه بخش صنعت و معدن و رفع نیازهای این بخش مهم اقتصادی و اشتغال‌زا و با هدف سرعت‌دهی به مسائل اجرایی صورت می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: دبیرخانه پیگیری مصوبات این جلسه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل شود تا مصوباتی که در این کارگروه‌ها به تصویب می‌رسد را پیگیری کند.