3.9 میلیارد ریال جهت برگزاری المپیاد دانش آموزی والیبال پسران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمودزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی والیبال دانش آموزان سه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از 10 تا 18 مرداد ماه سالجاری در ارومیه، افزود: سه میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و 300 میلیون ریال نیز از محل اعتبارات استانی جهت تجهیز سالنها و برگزاری این دور از مسابقات اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به حضور 900 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از 30 استان در قالب 70 تیم در این دور از رقابتها، اظهار داشت: این مسابقات در مقطع ابتدایی با حضور 20 استان، راهنمایی 26 استان و متوسطه 24 استان کشور با حضور 70 داور و 10 ناظر فنی برگزار می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی ایجاد شور و نشاط، ایجاد اعتماد به نفس، پشتیبانی از ورزش قهرمانی، حمایت از استعدادها و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان را از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات عنوان کرد و ادامه داد: اجرای برنامه های فرهنگی، بازدید از یادمان شهدا و استفاده از مجتمع های تفریحی و گردشگری از جمله برنامه های جنبی این دور از رقابتها در ارومیه است.

احداث 160 سالن ورزشی در مدارس آذربایجان غربی

محمودزاده همچنین از احداث 160 سالن ورزشی طی سه سال آینده در سطح مدارس استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در جهت توسعه ورزش و فرهنگ در سطح مدارس استان احداث 80 سالن ورزشی، 17 استخر و 300 کتابخانه و نمازخانه تا سال 92 در استان احداث می شود.

وی با اشاره به تصویب احداث 14 هنرستان فنی و حرفه ای در سفر دور دوم و سوم سفر هیئت دولت به آْذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: هم اکنون میانگین دانش آموزان مشغول به تحصیل مقاطع متوسطه در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش استان 36 درصد بوده که باید تا برنامه پنج توسعه کشور به 50 درصد افزایش یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی هنرجویان دوره های سوم اجازه حضور در آزمونهای سراسری مراکز آموزش عالی کشور با توجه به گروه بندی بر اساس رشته ها را دارند، بیان داشت: در صورت عدم موفقیت در این آزمونها، دانش آموزان جذب سازمان ملی مهارت کار شده و بعد از طی دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته وارد بازار کار می شوند.

427 مجتمع آموزشی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

محمودزاده از ایجاد 427 مجتمع آموزشی در سطح استان تا آغاز سالتحصیلی جاری خبر داد و بیان داشت: در این راستا امسال 193 مجتمع آموزشی ابتدایی، 171 مجتمع راهنمایی و 63 مجتمع آموزش متوسطه در سطح روستاها و مناطق محروم استان ایجاد و راه اندازی می شود.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن دو هزار و 823 مدرسه، هفت هزار و 229 کلاس و 127 هزار و 247 دانش آموز در قالب این مجتمع ها بیان داشت: این مجتمع ها به تمامی امکانات مدارس شهری از جمله سایت کامپیوتری و امکانات آزمایشگاهی به صورت ثابت یا سیار مجهز می شوند.

استخدام 3997 نفر در آموزش و پرورش آذربایجان غربی

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی از استخدام دو هزار و 176 نفر حق التدریسی و یک هزار و 821 نفر استخدام آزاد در سالجاری خبر داد و اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی در بدنه آموزش و پرورش استان از طریق سازماندهی نیروهای انسانی، استفاده از مازاد 60 ساعت اضافه کاری 10 درصد نیروها و بکارگیری نیروهای شرکتی در آموزشهای فنی وحرفه ای امسال جبران می شود.