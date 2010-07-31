خشکسالی 174 میلیارد ریال خسارت به شهرستان قاین وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا طاهری ظهر شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: بروز خشکسالی پیاپی در شهرستان تاثیرات نامطلوب شدیدی بر طبیعت، اقتصاد و زندگی مردم شهرستان وارد کرده است.

به گفته این مسئول بر اثر خشک شدن آب قنوات و افت شدید سفره های زیرزمینی آب مورد نیاز 75 روستا به وسیله تانکرهای سیار و ثابت تامین می شود.

وی با بیان اینکه آب در 22 روستای شهرستان جیره بندی شده است خاطرنشان کرد: تاکنون 24 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آب رسانی به زیرکوه هزینه شده است اما هنوز مردم این مناطق با کمبود آب مواجه هستند.

فرماندار قاین بر اصلاح الگوی مصرف از طریق فرهنگسازی تاکید و اضافه کرد: موضوع تغییر عادت و الگوی زندگی مردم ابتدا باید از طریق فرهنگسازی ایجاد شود.

وی ترمیم لوله های آب، قطع انشعابات پرمصرف و جلوگیری از آبیاری فضاهای سبز با آب شرب را در کاهش مصرف آب موثر دانست و گفت: امسال 159 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در قالب 46 فصل و 217 پروژه در شهرستان اجرا خواهد شد.

طاهری تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید برای تسریع در اجرای طرح های عمرانی که زمینه خدمات رسانی بیشتر را به مردم فراهم می کند بدون هیچ قید و شرطی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

وی با تشریح تاثیرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها از مردم خواست به شایعات و جوسازی ها توجه نکنند و با همکاری با مسئولان زمینه اجرای هر چه بهتر این طرح را فراهم کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به اجرای طرح طاها در شهرستان قاینات گفت: در این طرح 486 مورد بازرسی انجام شد که در مجموع 256 کالا علامت استاندارد نداشت.

علی سعادتی ادامه داد: در مرحله اول طرح طاها بازرسی و اطلاع رسانی و در فاز دوم نیز نسبت به جمع آوری و توقیف کالاهای غیراستاندارد اقدام خواهد شد.

در ادامه جلسه روسای تامین اجتماعی و شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه قاینات به عنوان مدیران برتر شهرستان و سیداحمد مقدادی، میرزایی، رضازاده و صادقی نیز به ترتیب به عنوان روسای جدید بانک کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی معرفی شدند.