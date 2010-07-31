ورود مرکبات به کشور عامل آلودگی باغهای مرکبات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رضوانی امروز شنبه در نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران با انتقاد از ورود بی رویه میوه به ویژه مرکبات به کشور، افزود: این امر موجب آلودگی باغهای مرکبات به ویژه در شمال کشور می شود که برای جلوگیری از آن نیاز به عزم مسئولان است.

وی مازندارن را قطب تولید مرکبات در کشور دانست و اظهار داشت: ورود مرکبات از سایر کشورها به کشور و عرضه گسترده آن آسیب هایی را به لحاظ تولیدی و آلودگی باغات ایجاد کرده است.

رئیس کنگره گیاه پزشکی ایران به آفات دیگر کشور اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر آفت "جاروک" لیموترش را در استان هرمزگان شاهد هستیم که با وجود ارائه راهکارهای مدیریتی و بیولوژیکی تاکنون راهکاری برای کاهش این آفت یافت نشده است.

رضوانی با بیان اینکه در حال حاضر برای دفع آفات بیشتر از سموم شیمیایی استفاده می شود، خاطرنشان کرد: طبق آمار فائو سالانه حدود 2 هزار نفر بر اثر باقی مانده سموم شیمیایی در محصولات زراعی می میرند.

وی با اشاره به اقدامات کشور در زمینه کاهش استفاده از سموم شیمیایی در مزارع، یادآور شد: کاهش استفاده از سموم شیمیایی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است به گونه ای که در سال 86-85 میزان سموم شیمیایی استفاده شده در مزارع 26 هزار تن بوده و این میزان در سال 88-87 به 19 هزار تن رسیده است.

رئیس کنگره گیاه پزشکی تبادل اطلاعات و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه گیاه پزشکی را از اهداف این کنگره ذکر و اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری این کنگره از امروز تا روز 12 مرداد، بتوانیم راهکارهای علمی برای کاهش آفات گیاهی در کشور ارائه دهیم.