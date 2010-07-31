عملیات "پرنس سیاه" در افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، این عملیات از ساعات ابتدایی دیروز جمعه در منطقه نادعلی ولایت هلمند آغاز شد.

هدف از انجام عملیات پرنس سیاه فتح شهر "سیدآباد" است که در منطقه نادعلی بوده و دولت افغانستان کنترلی بر روی آن ندارد.

گفته می شود در این عملیات 15 هزار نفر از نظامیان انگلیسی، آمریکایی و افغان شرکت دارند. البته پیش از این نیز تلاش هایی از سوی نیروهای ائتلاف برای پاکسازی این شهر صورت گرفته اما تا کنون سیدآباد از وجود طالبان پاک نشده است.

سید آباد از نظر موقعیت جغرافیایی مکانی است که شبه نظامیان می توانند به راحتی و با استفاده از موتور سیکلت از آن عبور کرده و اسلحه و تجهیزات نظامی را نیز با خود همراه داشته باشند. این شهر همچنین به نیروهای طالبان این امکان را می دهد تا به سایر شهرهای ولایت هلمند دسترسی راحتری داشته باشند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که پیشتر اعلام شده بود ولایت قندهار محل جدید عملیات نیروهای ائتلاف خواهد بود.