23 فیلم آماده نمایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد پشتیبانی تولید این بنیاد اعلام کرد تا اول مردادماه جاری، 23 فیلم آماده نمایش (اکران نشده)، 11 فیلم در مرحله صداگذاری، 13 فیلم در مرحله تدوین، 11فیلم در مرحله فیلمبرداری و 106 فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارند. همچنین یک فیلم از تولیدات امسال نیز اکران شده است.

فیلم‌های "از ما بهتران" مهرداد فرید، "در چشم باد" مسعود جعفری‌جوزانی، "زندگی با چشمان بسته" رسول صدرعاملی، "سه درجه تب" حمیدرضا صلاحمند، "به سوی آفتاب" فریال بهزاد، "بعد از ظهر سگی سگی" مصطفی کیایی، "یه جیب پر پول" قدرت‌ا‌لله صلح‌میرزایی، "عروسک (تکخال)" ابراهیم وحیدزاده و"نزدیک‌تر از آشنا" رضا سرکانیان آماده نمایش هستند.

همچنین از دیگر فیلم های آماده نمایش می توان به "قصه پریا" فریدون جیرانی، "سفید و سیاه" قاسم جعفری، "پرنده باز" عطا الله سلمانیان، "دردسر بزرگ" مهدی گلستانه، "دلقک ماهی"عباس مرادیان، "بستنی یخی" داماد خجالتی ساخته آرش معیریان، "بخشگی شانس" کاظم راست گفتار، "برف روی شیروانی داغ" محمدهادی کریمی، "سه نفر روی یک خط " خسرو ملکان، "مواد" علیرضا داودنژاد، "پایان دوم" یعقوب غفاری، "پیتزا مخلوط" حسین قاسمی‌جامی، "خانه امن است" ناصر رفایی و "روانخانه" عباس خواجوند اشاره کرد.

در مرحله صداگذاری نیز فیلم‌های "دوباره پرواز کن" محمدعلی طالبی، "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا، "سن پترزبورگ" بهروز افخمی، "هرچه خدا بخواهد" پرویز شهبازی، "راند هفتم (روشن خاموش روشن)" ساخته حمیدرضا چارکچیان، "پرنسیب" تهمینه میلانی، "کنسرت روی آب" جهانگیر جهانگیری، "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان، "چگونه میلیاردر شدم" علی عبدالعلی‌زاده، "ساقیات باحالات" فرش قرمز" محسن دامادی و"سهم من از زندگی" حجت‌الله سیفی هستند.

فیلم‌های "در انتظار معجزه" رسول صدرعاملی، "بیداری" فرزاد موتمن، "تهران 1500 " بهرام عظیمی، "سیزده و پنجاه و نه" سامان سالور، "نوروز پرماجرا" وحید نیکخواه‌آزاد، "آسمان هشتم" حسن نجفی، "مرگ کسب و کار من است" امیرحسین ثقفی، "همه چی آرومه " مصطفی منصوریار، "زمان معکوس" انورا بلوچ، "جرم" مسعود کیمیایی، "مصائب چارلی" علیرضا سعادت نیا، "سنجاقک‌های برکه سبز"علی قوی‌تن و "آقا یوسف" علی رفیعی نیز در مرحله تدوین قرار دارند.

فیلم های مرحله فیلمبرداری نیز عبارتند از "پرتقال خونی" سیروس الوند، "دنیای پرامید" هوشنگ درویش‌پور، "لالایی" منیژه حکمت، "قفس طلایی" محمد زرین‌دست، "ورود زنده‌ها ممنوع" جواد مزدآبادی، "روز رستاخیز" احمدرضا درویش، "خنده باران (معجون سحرآمیز ) بهرام کاظمی، "چشم" جمیل رستمی، "یک حبه قند" رضا میرکریمی، "سعادت آباد" مازیار میری و "راز موفقیت" عباس مرادیان.

106 فیلم در مرحله پیش از تولید به سر می‌برند که از این میان 14 پروژه بیش از 50 درصد مرحله پیش‌تولید را گذرانده‌اند همچنین فیلم "ازداوج در وقت اضافه" از میان تولیدات سال سینمایی جاری اکران شده است.