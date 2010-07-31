دوره جدید آموزش تاریخ دفاع مقدس ویژه اساتید دانشگاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره آموزش حضوری اساتید دانشگاه با موضوع دفاع مقدس ویژه استانهای گلستان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی،و جنوبی و شمالی با حضور بیش از 80 نفر استاد از روز یکشنبه 10 مردادماه به مدت 5 روز در استان گلستان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، مطالب آموزشی در این دوره علاوه بر سرفصل های کتب آموزشی دانشگاهها، کلیاتی از عملیاتها و تحولات نظامی، سیاسی و بین المللی دوران جنگ تحمیلی خواهد بود.

یادآرور می شود، یازدهمین دوره آموزشی اساتید دانشگاهها با موضوع دفاع مقدس در اردیبهشت سال جاری در دانشگاه امام حسین(ع) در تهران برپا شد. تمامی دوره های قبلی در استان تهران برگزار شده و برای نخستین بار این دوره جدید آموزشی در خارج از تهران برگزار می شود.