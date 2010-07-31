6.7 درصد اتوبوس های سمنان با عمر بالای 25 سال فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، قاسم باقری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: طرح جدیدی از محدودیت تردد اتوبوس‌های فرسوده در محورهای استان سمنان اجرا می شود.

وی افزود: مرحله هشتم طرح محدودیت و ممنوعیت تردد اتوبوس‌های فرسوده در حمل و نقل جاده‌ای کشور از اول مهر ماه سال‌جاری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه 224 دستگاه اتوبوس زیرپوشش شرکت‌های مسافربری استان سمنان فعالیت می کنند، گفت: 15 دستگاه از این تعداد با عمر بالای 25 سال فعالیت می کنند.

به گفته وی در این طرح به ازای از رده خارج کردن اتوبوس‌های فرسوده اتوبوس جدید به متقاضیان داده می شود که افزایش ایمنی در سفر، کاهش تصادفات و ارائه خدمات مطلوب به مسافران از اهداف اجرای این طرح محدودیتی است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان ادامه داد: بر اساس این طرح محدودیت تردد اتوبوس‌های فرسوده بین‌شهری با عمر بالای 25 سال در مسیرهای بیش از 500 کیلومتر و ممنوعیت ورود به استان تهران است.