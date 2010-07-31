احتمال کاهش محرومیت تراکتورسازی/ تراکتور نباید تاوان اشتباه دیگران را دهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز‌، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی و بررسی اتفاقات رخ داده در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی گفت: بعداز ظهر شنبه در جلسه ای با حضور مسئولان باشگاه تراکتورسازی،‌ فدراسیون فوتبال، سازمان تربیت بدنی و بنده مسائل پیش آمده با ارائه مستندات،‌ مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری های لازم جهت رفع محرومیت تیم تراکتورسازی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به میزبانی پرسپولیس در بازی اخیر با تراکتورسازی، ا ز عدم مدیریت لازم بر استادیوم آزادی انتقاد کرد و افزود: تراکتورسازی نباید تاوان خطاکاری کسانی را بدهد که هیچ تعلق خاطری به این تیم ندارند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حفظ آرامش در حال حاضر،‌ اتفاقات رخ داده در جریان بازی پرسپولیس و تراکتورسازی را اقدامات خوشحال کننده دشمنان دانست و اظهار داشت: رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید عادلانه صادر می شد و ما فکر می کنیم چون پرسپولیس میزبان بوده است باید بیشتر از تراکتورسازی مورد عتاب و خطاب قرار می گرفت.

وی گفت: با توجه به رای فعلی، در بازی فردای تراکتورسازی با راه آهن شهرری‌ هوادارانی که دلبستگی به این تیم دارند در خانه خواهند نشست اما آن دسته از افراد خاطی که خواهان میدان داری هستند در استادیوم حضور خواهند یافت که البته وظیفه نهادهای امنیتی و انتظامی برخورد قاطعانه،‌ سخت و کوبنده با این تعداد است.

وی با تاکید بر اینکه باید باشگاه تراکتورسازی بستری فراهم کند که هواداران این تیم تماشاگرنماها را تهدیدی برای آینده تراکتورسازی بدانند،‌ تصریح کرد: باید این بصیرت در بین هوارادان تراکتورسازی ایجاد شود که صفشان را از صف تماشاگرنماها که با سازماندهی و هماهنگی خاصی به القای شعارهای ضد اخلاقی می پردازند،‌ جدا کنند.

بیگی خاطر نشان کرد: سناریویی برای تراکتورسازی تبریز نوشته شده است که این تیم را تیمی فاقد اخلاق و بدون دلبستگی و تقید به تعهدات دینی،‌ ایرانی و شیعی معرفی کنند ولی به جهت آشنایی با هواداران تراکتورسازی یقین داریم که دامن تراکتورسازی از این موضوعات مبرا است.

وی با بیان اینکه مدیریت ارشد آذربایجان شرقی نسبت به مسایل تراکتورسازی فراتر از مباحث قومیتی می نگرد،‌ تصریح کرد: اکنون موضوع قرآن،‌ دین و ارزشهای اسلامی دستاویز عده ای تماشگرنما شده است که برخورد جدی با این تعداد مورد تاکید است.

بیگی ساختاربندی مناسب باشگاه تراکتورسازی از فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را مورد اشاره قرار داد و افزود: جریان اطلاع رسانی از باشگاه تراکتورسازی باید مدیریت شود به طوریکه افراد مسئول در مقابل میکروفن ها ظاهر شوند و مصاحبه ها با رسانه های شناسنامه دار صورت گیرد تا پیام، به درستی به مخاطب انتقال یابد.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی یک فرصت مغتنم برای آذربایجان شرقی است، گفت: این تیم هم نماینده ورزش و هم نماینده صنعت ایران است و امکان جدا کردن این باشگاه از تبریز و آذربایجان وجود ندارد و بنابراین هر صدمه به این تیم،‌ خدشه حیثیتی است.

استاندار آذربایجان شرقی، آسیبهای احتمالی مترتب بر باشگاه تراکتورسازی را نیازمند شناسایی به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه خواند و افزود: نباید حاشیه هایی ایجاد شود که توانایی این باشگاه و نمایندگی فرهنگ آذربایجان شرقی لطمه بخورد.

وی حضور توام با دقت نظر در لیگ برتر توسط باشگاه تراکتورسازی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با مدیریت مناسب این تیم می توان همچنان حضور هواداران بانشاط را شاهد بود ضمن اینکه امکان فائق آمدن بر سرخوردگی های احتمالی به راحتی وجود دارد.

در این نشست،‌ به ترتیب مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، رئیس پلیس امنیت آذربایجان شرقی،‌ مسئولان نهادهای امنیتی‌، رئیس هیئت فوتبال، مدیرکل تربیت بدنی، مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی در سخنان جداگانه ای نقطه نظرات خود را مطرح کرند.