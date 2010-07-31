به گزارش خبرنگار مهر، جواد افشار جایگزین شیخ طادی شده و تمام سکانس‌ها دوباره تصویربرداری شده است. پرویز شیخ طادی قرار بود این مجموعه را برای ماه رمضان شبکه دو کارگردانی کند اما اختلاف نظر او با تهیه‌کننده باعث شد شیخ طادی از کارگردانی این پروژه کنار برود.

تاکنون 50 درصد از مجموعه تصویربرداری شده اما "سی‌امین روز" برای ماه رمضان آماده نمی‌شود. فیلمنامه این مجموعه را سیدسعید رحمانی نوشته و در آن محمود عزیزی، گلچهره سجادیه، هومن سیدی، آزاده صمدی، ستاره اسکندری، رزیتا غفاری، میرطاهر مظلومی، کوروش سلیمانی، پاشا رستمی و ... بازی می‌کنند.

عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تولید: بهرام جلالی، مدیر تصویربرداری: خسرو دادگر مرام، برنامه‌ریز: امین قوامی، دستیار اول کارگردان: حسین خضوعی، صدابردار: صالح حبیبی، طراح گریم: عباس صالحی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، تدوین: مهدی جودی، آهنگساز: کارن همایونفر، عکاس: محمد شریفی، تهیه‌کننده: رضا جودی.



