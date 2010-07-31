  1. استانها
  2. قم
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

آیت الله یزدی:

اسراف در جامعه باید کاهش یابد

اسراف در جامعه باید کاهش یابد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار کاهش اسراف و تبذیر در جامعه و برآورده کردن نیاز نیازمندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی روز شنبه در دیدار با اعضای ستاد طرح همای رحمت ، معاونان و مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان قم گفت: اصل کار در هلال احمر قداست دارد و کمک به همنوعان امری مطلوب و مورد تأیید اسلام است.

وی در ادامه افزود: کمک به همنوعان صرف نظر از نژاد، جزو آداب و رسوم است و این امری مورد تأیید در اسلام است.

آیت الله یزدی، فرهنگ کمک به نیازمندان را براساس آموزه‌های قرآنی دانست و تأکید کرد: باید جامعه با کاهش اسراف و تبذیر به سمت برآورده کردن نیاز نیازمندان گام بردارد.

وی ضمن اظهار نگرانی از وضعیت اسراف در شهرهای بزرگ تصریح کرد: متصدیان، تهیه کنندگان، تالارها و سلف سرویس‌ها باید در جلوگیری از اسراف پیشقدم باشند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: طرح جمع آوری غذا دست نخورده در غذا خوری‌های دانشجویی که توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم صورت می‌گیرد، بسیار امر خوبی است و از این طریق می‌توان بسیاری از گرسنگان و نیازمندان را اطعام نمود و پیشنهاد می‌شود این طرح در رستوران‌ها و غذا خوری‌های سطح شهر نیز انجام شود.

وی در ادامه جمعیت هلال احمر را وابسته به نظام، حکومت و اسلام دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب کار در هلال احمر خداپسندانه شده و مورد تأیید علما و متدینین می‌باشد.

کد مطلب 1125822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار