اسراف در جامعه باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی روز شنبه در دیدار با اعضای ستاد طرح همای رحمت ، معاونان و مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان قم گفت: اصل کار در هلال احمر قداست دارد و کمک به همنوعان امری مطلوب و مورد تأیید اسلام است.
وی در ادامه افزود: کمک به همنوعان صرف نظر از نژاد، جزو آداب و رسوم است و این امری مورد تأیید در اسلام است.
آیت الله یزدی، فرهنگ کمک به نیازمندان را براساس آموزههای قرآنی دانست و تأکید کرد: باید جامعه با کاهش اسراف و تبذیر به سمت برآورده کردن نیاز نیازمندان گام بردارد.
وی ضمن اظهار نگرانی از وضعیت اسراف در شهرهای بزرگ تصریح کرد: متصدیان، تهیه کنندگان، تالارها و سلف سرویسها باید در جلوگیری از اسراف پیشقدم باشند.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: طرح جمع آوری غذا دست نخورده در غذا خوریهای دانشجویی که توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم صورت میگیرد، بسیار امر خوبی است و از این طریق میتوان بسیاری از گرسنگان و نیازمندان را اطعام نمود و پیشنهاد میشود این طرح در رستورانها و غذا خوریهای سطح شهر نیز انجام شود.
وی در ادامه جمعیت هلال احمر را وابسته به نظام، حکومت و اسلام دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب کار در هلال احمر خداپسندانه شده و مورد تأیید علما و متدینین میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار کاهش اسراف و تبذیر در جامعه و برآورده کردن نیاز نیازمندان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی روز شنبه در دیدار با اعضای ستاد طرح همای رحمت ، معاونان و مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان قم گفت: اصل کار در هلال احمر قداست دارد و کمک به همنوعان امری مطلوب و مورد تأیید اسلام است.
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