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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

"ذهنهای خطرناک" در تبریز کلید خورد

"ذهنهای خطرناک" در تبریز کلید خورد

تبریز - خبرگزاری مهر: فیلم برداری از فیلم سینمایی "ذهنهای خطرناک" با حضور تعدادی از بازیگران تبریزی و تهرانی در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این فیلم به سفارش شبکه 3 سیما و به تهیه کنندگی مهدی نورزاده و کارگردانی حسن خلیلی پیش از ظهر شنبه در تبریز کلید خورد. 

اولین سکانس فیلم "ذهنهای خطرناک" در یک آزانس هواپیمایی و فیلمبرداری از یک صحنه سرقت آغاز شد.

حسین حاجی زاده دستیار تهیه کننده، شهرام دهقانی و علی اکبر عبداللهی مدیر تولید، مرتضی ذوالفقاری مدیر تصویر، وحید شیرزاد طراح گریم، پروین یزدانی طراح لباس این فیلم سینمایی هستند.

محراب نورزاده، فرحناز وزیری، محمد شهریوری، فاطمه اسمعیلی، بهنام فیروزفر، فاطمه محمودزاده، ساناز بابایی، حامد فرحبخش، خلیل پیرپور و مهدی شیرازی فر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"ذهنهای خطرناک" فیلمی اجتماعی و حادثه ای است. داستان درباره شخصیتی ورزشکار است که به همراه همسرش برای مسابقات المپیک آماده می شود که نا خواسته داخل ماجرایی کشیده می شوند که اتفاقات مهیجی را به دنبال دارد.

کد مطلب 1125823

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