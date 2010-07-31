  1. دانش و فناوری
هنرنمایی یک گربه عکاس با 10 هزار طرفدار در فیس بوک!

یک گربه عکاس که از حدود یکسال و نیم قبل شروع به عکاسی کردن کرده است علاوه بر سایت شخصی و برگزاری نمایشگاههای عکس بیش از 10 هزار طرفدار در فیس بوک دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل کراس و همسرش دایردر صاحبان این گربه هنرمند هستند. ایده عکاسی کردن این حیوان حدود یکسال و نیم قبل به ذهن مایکل رسید و از همان زمان یک دوربین عکاسی که به طور خودکار هر دو دقیقه یکبار عکس می گیرد را به گردن این گربه انداخت و به این ترتیب توانست دنیا را از نگاه این گربه 5 ساله به انسانها نشان دهد.

این اقدام با چنان موفقیتی همراه بود که خانواده کراس تاکنون دو نمایشگاه عکس را با عکسهای این گربه که "کوپر" نام دارد برگزار کرده اند. بیش از 100 هزار نفر از نمایشگاهی که "کوپر" به مدت 6 ماه در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو برگزار کرده بود بازدید کردند.

براساس گزارش لاستمپا، این گربه که سایتی با عنوان "کوپر؛ گربه عکاس" دارد که در آن آخرین اخبار مربوط به فعالیتهای هنری گربه منتشر می شود. صفحه ای نیز در شبکه  اجتماعی فیس بوک به خود اختصاص داده است و به این ترتیب به یک شخصیت جهانی تبدیل شده است.

تصاویر این گربه هنرمند و عکسهایش:

کوپر هنگام خروج از خانه

کوپر در نمایشگاه عکس موزه شیکاگو

عکاسی از سگ همسایه پشت پنجره

کوتوله های باغ

پرتره از مایکل

آسمان از میان درختان

در تعطیلات

در تعطیلات

