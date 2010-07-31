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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

سه نفر از بازیکنان تیم ملی والیبال حذف شدند

سه نفر از بازیکنان تیم ملی والیبال حذف شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: کادر فنی تیم ملی برای شرکت در مسابقات والیبال کاپ آسیا سه نفر از اعضای تیم ملی را خط زد تا با 12 بازیکن اصلی به مصاف حریفان خود در این رقابتها برود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کادر فنی تیم ملی برای حضور در رقابتهای کاپ آسیا که با ۱۵ نفر به ارومیه آمده بود سه نفر از بازیکنان را از لیست خود حذف کرد تا یک روز مانده به آغاز مسابقات ترکیب ۱۲ نفری مشخص شود.

به این ترتیب مجتبی عطار، لیبرو، محمد غلامی، بلند زن و سجادی، اسپکر تیم ملی شانس حضور در یکی از مهم ترین تورنمنت های والیبال آسیا را از دست دادند.

سه بازیکن ارومیه نیز که شایسته حضور در این رقابت ها بودند در اردو ماندند تا در شهر خود افتخار آفرینی کنند.

این رقابت ها از فردا به مدت شش روز در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می شود.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا به مدت شش روز در سالن شش هزار نفری ارومیه با حضور هشت تیم برتر برگزار می شود.
 

کد مطلب 1125839

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