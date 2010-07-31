رای کمیته انضباطی ناعادلانه است/ حادثه پیچیده تر از آن است که به سادگی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین جعفری پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی و بررسی اتفاقات رخ داده در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی گفت: هجمه ای که به تراکتورسازی می شود ظلم مضاعف بوده و باشگاه نسبت به این جنبه از رای صادره‌، معترض است.

وی با تاکید بر اینکه استادیوم آزادی باید خوب مدیریت می شد،‌ تصریح کرد: 30 هزار هوادار پرسپولیس سازمان یافته و هماهنگ، شعار می دانند لذا رای کمیته انضباطی نشان می دهد که هوای تیم پایتخت بیشتر حفظ شده است.

وی در عین حال گفت: با توجه به مواردی که ذکر شد جریمه تراکتورسازی باید حداقل برابر با جریمه پرسپولیس تعیین می شد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: از سه روز قبل از بازی تراکتورسازی و پرسپولیس اعلام شده بودکه باشگاه هیچ برنامه ای به صورت سازمان یافته برای ترانسفر هواداران به تهران ندارد؛ ضمن اینکه حضور هواداران تراکتورسازی در استادیوم آزادی توام با محدودیت 10 درصدی بود و علاوه بر این، تراکتورسازی میهمان بود و از این رو احساس می کنیم استادیوم به خوبی مدیریت نشد.

جعفری به تشریح چگونگی اوج گرفتن تنش در استادیوم آزادی اشاره کرد و گفت: افرادی که صاحب نفوذ بودند و می توانستند در فروکش کردن غائله نقش آفرینی کنند پیام دادند اما تنور اختلافات داغ تر از آن شده بود که این پیام ها کارگر افتد.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی با اشاره به مذاکرات اخیرش با رئیس سازمان لیگ افزود: طبق اظهارات عزیز محمدی، ‌اگر بازی نخست که تراکتورسازی از حضور تماشگر در آن محروم شده است به خوبی انجام شود ممکن است محرومیت بازی دوم منتفی شود.

جعفری با بیان اینکه احتمالاً هواداران استقلال نیز در جمع هواداران تراکتورسازی حضور داشتند،‌ خاطر نشان کرد: جریان پیچیده تر از آن است که مورد بررسی اولیه قرار گرفته است.

وی در تبیین این پیچیدگی گفت: در طول 95 دقیقه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی،‌ تماشاگران هر دو تیم فقط 10 دقیقه بازیکنان و کادر فنی را تشویق کردند و در 85 دقیقه نسبت به هم فحش داده و از‌ الفاظ رکیک و توهین آمیز استفاده کردند.

جعفری به جلسه بعدازظهر مسئولان محلی و سازمان تربیت بدنی اشاره و اظهار امیدواری کرد، نتیجه این جلسه کاهش محرومیت تراکتورسازی باشد.