روسیه بودجه نظامی خود را 65 درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، به موجب این مصوبه بودجه نظامی روسیه از 26 میلیارد پوند در سال جاری به 43 میلیارد پوند در سال 2013 می رسد.

بر اساس این گزارش، سهم بالای این افزایش بودجه صرف تهیه سخت افزارهای مناسب و به روزرسانی تجهیزات موجود در نیروی دریایی و هوایی روسیه می شود.

این افزایش بودجه بخشی از برنامه سرمایه گذاری 276 میلیارد پوندی است که قرار است تا سال 2020 در ارتش روسیه انجام شده و به موجب آن ماشین نظامی این کشور بازسازی شده و به قدرت شوروی سابق بازگردد.

به نوشته دیلی تلگراف، جنگ سال 2008 با گرجستان به مقامات روسی این نکته را ثابت کرد که روسیه از نداشتن تجهیزات نظامی با فناوری بالا رنج می برد و از همین رو باید ماشین نظامی خود را به روز کند.