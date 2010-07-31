مشکلات ترافیکی در مدخل ورودی اصلی شهرستان قدس کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جعفر صادقی اشتهاردی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی پروژه افزایش ظرفیت آزادراه تهران - کرج افزود: در زمینه کمک به کاهش مشکلات ترددی در شهرستان قدس، یک پل روگذر معادل حدود هفت هزار و 500 متر مربع اجرا می شود که طول آن نیز دو هزار و 300 متر است.

وی ادامه داد: مدخل ورودی اصلی شهرستان قدس مشکل ترافیکی شدید دارد و اجرای پروژه یادشده کمک می کند تا این مشکل به شکل محسوسی کاهش پیدا کند و شهروندان بتوانند از آثار مطلوب این امر بهره مند شوند.

مدت اجرای این پروژه 18 ماه تخمین زده شده است

این مسئول اظهار داشت: مدت اجرای این پروژه حدود 18 ماه تخمین زده شده اما تلاش می کنیم تا پایان سال بخش عمده آن در صورت امکان اجرا شود و از این طریق در اسرع وقت، مشکلات کاهش یابند.

وی عنوان کرد: اداره کل راه و ترابری استان تهران به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه وزارت راه و ترابری، در خصوص مطالعه، احداث، نگهداری، ایمن سازی و توسعه راه های ارتباطی استان، در راستای تحقق سیاستها و اهداف کلان دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

این مسئول گفت: نگهداری راه های ارتباطی حوزه استحفاظی استان که براساس موافقت نامه ها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته و احداث و توسعه راه های فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه بر اساس موافقت نامه های مبادله شده در استان از وظایف اصلی این اداره کل است.

صادقی اشتهاردی افزود: بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعویض بعضی از راه های اصلی و فرعی با هماهنگی و تایید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری و بهره برداری و نگهداری ماشین آلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری از دیگر وظایف در این خصوص است.

مطالعه و تهیه طرح و اجرای راه های فرعی و روستایی استان

وی خاطرنشان کرد: مطالعه و تهیه طرح و اجرای راه های فرعی و روستایی استان به صورت پیمانی و انجام امور مربوط به ایمن سازی جاده های تحت سرپرستی به منظور برقراری مطمئن وسائط نقلیه به صورت مداوم از دیگر وظایف محوله است.

این مسئول اضافه کرد: بهره برداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری وسائل و ادوات مربوطه، انجام کلیه امور مربوط به نقشه راه های استان و تاسیسات خدماتی و جانبی آنها و انجام هماهنگی های لازم در این زمینه با سایر استانها و انجام آزمایشات لازم برای ساختمان راههای روستایی و عملیات مربوط به نگهداری راه ها نیز جزو وظایف راه و ترابری استان تهران است.