به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر تیموتی باتومزبازیگر جوانی که در سال های اخیر با ایفای نقش در فیلم هایی چون " آخرین نمایش تصویری" و " جانی اسلحه داره" مورد توجه محافل سینمایی قرار گرفته است. او همچنیندر مجموعه تلویزیونی طنز آلود " این بوش من است" نقش جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا را بازی کرد که با موفقیت فراوانی همراه بود.



جشنواره اولدنبرگ آلمان روی فیلم های جریان سینمای مستقل جهان تمرکز می کند و به " ساندنس آلمان" شهرت یافته است.در این دوره از جشنواره که از 15 تا 19 سپتامبر برگزار می شود فیلم جدید باتومز با عنوان " نیم کیلو گوشت" به نمایش در می‌آید. باتومز در این فیلم با مالکوک مک داول و انگس مک فدین همبازی شده است.



هنوز فهرست کامل فیلم های حاضر در بخش مسابقه جشنواره اولدنبرگ اعلام نشده اما حضور فیلم اسپانیایی " شبکه پشه" ساخته اگوستی ویا در این بخش قطعی است. " شبکه پشه" ماه گذشته جایزه بزرگ جشنواره کارلو وی واری را به خود اختصاص داد.

