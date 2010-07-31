جامعه نیازمند شناخت درست مشکلات جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی، صبح شنبه در دیدار با اعضای ستاد طرح همای رحمت، معاونان و مدیر عامل جمعیت هلال احمراستان قم گفت: مسئولان فرهنگی باید با استفاده از نور قرآن قبل از آنکه در تاریکی و ظلمت تارهای دشمنان تنیده شود، سرمایه‌های اساسی جامعه را حفظ کنند.



وی در ادامه تصریح کرد: عنکبوت‌ها و شبکه‌های عنکبوتی با تارهای ضد فرهنگی بدنبال شکار جوانان و نوجوانان جهت سست کردن پایه‌های اعتقادی جامعه هستند.



امام جمعه با بیان اینکه بعضی‌ها حال شنیدن حرف‌های جوانان و نوجوانان را ندارند چون رسالتی که بر عهده دارند را نشناخته‌اند، تصریح کرد: خانواده‌ها باید درباره شناخت مشکلات جوانان درست عمل کنند و جامعه هم اقلام فرهنگی، اعتقادی و اکرام و ا حترام را به قشر جوان اهدا کند.



امام جمعه قم با اشاره با اجرای طرح «همای رحمت» توسط جمعیت هلال احمر ، ویژه اکرام نیازمندان گفت: این کار تحقق بخشیدن به بخشی از آیات بزرگ الهی یعنی «وتعاونوا علی البر و تقوی» است، چرا که جنبه‌های ایمانی کمک رسانی در دنیا ضعیف است و استعمارگران به جای کمک به ملت‌های نیازمند به دنبال گروکشی در ذلیل کردن آنها هستند.



حجت الاسلام سعیدی نیاز اساسی خانواده‌ها را دریافت کمک‌های فرهنگی جهت حفظ سرمایه‌های اصلی خود یعنی فرزندان دانست و تصریح کرد: هوشیاری مدیران در عرصه فرهنگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و سفره‌های اطعام ویژه نوجوانان با توجه به ویژگی‌های شخصیتی ایشان بر پا گردد تا آنها از مصاحبت با یکدیگر بهره‌مند شوند.

