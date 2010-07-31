بیست و چهارمین جشنواره هنر در روستا در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره برنامه هایی نظیر نقاشی، نقاشی دیواری، هنر محیطی، معرفی هنرمندان خود آموخته روستا در زمینه صنایع دستی و موسیقی و عکاسی هنرمندان کشور به اجرا در می آید.

درک ضرورت فهم و بررسی هنر در بافت و بستر اجتماعی روستاها و همچنین رشد چشمگیر علاقه جامعه روستایی در هنر، همه منجر به افزایش اهمیت هنر در برنامه هایی است که گروه هنری حجم سبز در جشنواره هنر در روستا به رغم مشکلات عدیده، در طی این سه سال به آن رسیده است.

اهیمت دادن به مقوله هنرهای تجسمی که بخشی از فرهنگ جامعه می باشد، آنرا نمی توان به برخی از گروه های خاص ( روشنفکران و هنرمندان فاخر ) محدود کرده و با حمایت های مراکز هنری دولتی و خصوصی و برنامه ها ی مدون آموزشی در دروس هنر، می توان در آینده ای نزدیک به صورت امری ضروری در جامعه نهادینه شود.

تا کنون این جشنواره درهفت استان مازندران، تهران، کردستان، کرمان، بوشهر، گلستان و اردبیل برگزار شده و استان گیلان به عنوان هشتمین استان میزبان بیست و چهارمین جشنواره سراسری هنر در روستا خواهد بود.

شرکت رنگ الوان، شرکت قلم موی خرم، شورای کتاب کودک، شورا و دهیاری روستا لیما حامیان گروه هنری حجم سبز در این جشنواره خواهند بود.