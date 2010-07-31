رشد 54 درصدی ترانزیت غیرنفتی از بنادر هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: طی این مدت 711 هزار و 380 تن کالای غیرنفتی از بنادر استان ترانزیت صورت گرفت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد نشان می دهد.

وی در عین حال از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی از بنادر استان خبر داد و افزود: در این مدت، شش میلیون و 800 هزار و 791 تن کالای غیر نفتی از طریق این بنادر استان به خارج از کشور صادر شد که رشد 65 درصدی را نشان می دهد.

صفایی گفت: میزان واردات غیرنفتی نیز طی این مدت به 6 میلیون و 466 هزار و 793 تن رسید که 6 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به رشد 26 درصدی ترانشیپ اشاره کرد و میزان آنرا را یک میلیون و 192 هزار و 762 تن عنوان کرد.

وی کل میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان را 30 میلیون و 797 هزار و 742 تن اعلام و اضافه کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از 15 درصد رشد برخوردار بوده است.

صفایی گفت: از این میزان عملیات انجام شده، 18 میلیون و 788 و 118 تن مربوط به کالای غیر نفتی و مابقی را مواد نفتی تشکیل داده است که به ترتیب 31 درصد رشد و دو درصد کاهش نشان می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش 21 درصدی واردات نفتی طی این مدت خبر داد و گفت: طی این مدت یک میلیون و 171 هزار و 430 تن مواد نفتی وارد کشور شد.

صفایی آمار صادرات نفتی را چهار میلیون و 718 هزار و 573 تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم چهار درصد در مقایسه با چهار ماهه نخست سال قبل افزایش یافته است.

وی در خصوص آمار مسافران جابجا شده در بنادر مسافری استان در چهار ماهه اول سال جاری گفت: طی این مدت دو میلیون و 669 هزار و 385 مسافر از طریق بنادر مسافری استان جابجا شدند که این تعداد از چهار درصد کاهش برخوردار بوده است.

وی گفت: عمده مسافران جابجا شده در مسیر بندرعباس به قشم و بلعکس بوده اند.