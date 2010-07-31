برخورد و مقابله انتظامی وظیفه شوراهای فرهنگ عمومی نیست

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حجت الاسلام سید رضا تقوی روز شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی با شنیدن گزارشات روسای شورا های فرهنگ عمومی شهرستان های این استان اظهار داشت: فرهنگسازی در حوزه جوانان تنها با سخنرانی، قرائت خطبه، و برگزاری نماز جماعت انجام نمی شود بلکه باید فرهنگسازی را در متن زندگی مردم و جامعه ایجاد کنید.

وی با انتقاد از فاصله زیاد میان جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان هایی مانند فاروج از امام جمعه این شهرستان بازخواست کرد: مگر یک شهرستان دغدغه های فرهنگی اینقدر پایینی دارد که جلسات شورای فرهنگ عمومی آن هر دو ماه یک بار برگزار شود؟

تقوی به شوراهای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی تذکر داد تا جلسات این شورا را با جدیت بیشتری پیگیری کنند و تنها به دنبال تصویب مصوبه در این جلسات نباشند.

وی با اشاره به این مطلب تصریح کرد: بسیاری از جلسات شوراهای فرهنگ عمومی را به پیگیر مصوبات جلسات قبل اختصاص دهید و حتی سعی کنید در تمام جلسات این شوری با قرائت و بررسی نظریات و عقاید امام (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ به بحث و گفتگو بپردازید و از این رهنمود ها در برنامه ریزی فرهنگی مناطق استفاده کنید.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر فرهنگسازی جهت مشارکت مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی افزود: نباید برای ساخت و اداره اماکن مذهبی و اجرای مراسمات دینی به بودجه دولتی اتکا کنید بلکه باید بتوانید با توسعه فرهنگی در این زمینه در جهت جذب حمایت ها و کمک های مردمی تلاش نمایید.

این جلسه که تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی برگزار گردید بیشتر به سخنرانی های حجت الاسلام تقوی و آیت الله مهمان نواز امام جمعه بجنورد حول محور اهمیت فرهنگ در جامعه اختصاص یافت که در پایان با ارائه گزارشات امامان جمعه شهرستانهای این استان به عنوان روسای شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانها همراه بود.

استان خراسان شمالی با 811 هزار نفر جمعیت در هفت شهرستان دارای 10 پایگاه نمازجمعه است.