شورای صنفی نمایش با اکران فیلمهای قدیمی مخالف است

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ظرفیت نمایشی ما در سینما محدود است و نسخه‌های خانگی فیلمهای خاطره‌انگیز سه دهه سینمای ایران در اختیار مردم قرار دارد به همین دلیل بهتر است این فرصت را در اختیار فیلمهای جدید قرار دهیم.

وی همچنین درباره طرح بلیت نیم بها در طرح "اذان تا اذان" افزود: سال گذشته نیز بلیت سینماها از افطار به بعد به صورت نیم بها ارائه می‌شد که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبرو شد. به همین دلیل این طرح را امسال نیز عملی می‌کنیم. طرح "اذان تا اذان" در بین مخاطبین سینما جا افتاده و امسال با کمک معاونت سینمایی و سینما شهر قطعا با استقبال بیشتری نیز روبرو خواهیم شد.

سرتیپی در ادامه عنوان کرد: با حمایت سینما شهر قرار است به مخاطبینی که در این یک ماه به دیدن فیلمها بروند جوایزی اهدا شود و مراسم انتخاب برگزیده‌ها همزمان با روز عید فطر برگزار خواهد شد. جزئیات این برنامه در جلسه این هفته شورای صنفی نمایش بررسی می‌شود.