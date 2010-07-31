هدفمندی یارانه ها مزیت نسبی را از صنعت فولاد می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهرزاد خلیلیان روز شنبه در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی فولاد، متالورژی، ریخته گری، صنایع و معادن وابسته اصفهان افزود: در صورتی که کشور بتواند افزایش قیمت تمام شده خود را در بخش‌هایی چون هزینه‌های حمل و نقل و نیروی انسانی کاهش دهد، بازارهای از دست رفته در دیگر کشورها را جذب خواهد کرد و اگر صنعت فولاد را به بخش خصوصی بسپرد، می تواند مانع از این اتفاق شود.

وی ادامه داد: قیمت انرژی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده فولاد و میزان رقابتی بودن این صنعت در جهان دارد.

دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بزرگترین چالش موجود صنعت فولاد را بالا بودن قیمت تمام شده و رقابتی نبودن دانست و افزود: کیفیت تولیدات و تخصص موجود در کشور راضی کننده اما در دیگر بخش ها مشکلات اساسی وجود دارد.

خلیلیان خاطر نشان کرد: مهم‌ترین نشانه عقب گرد کشور در این بخش، کاهش صادرات به کشور عراق است به طوری که در سه ماهه نخست سال جاری، صادرات به این کشور بیش از پنج درصد کاهش داشته، این در حالی است که کشور ترکیه با افزایش 35 درصدی صادرات به عراق روبرو بوده است.