پروژه مسکن مهر گهرباران ساری منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در شصت و ششمین جلسه مسکن مهر اظهار داشت: با دستور وزیر مسکن زمین پروژه گهرباران به امور عام المنفعه اختصاص یافت و سازمان مسکن و شهرسازی شهرداری و فرمانداری ساری و قائمشهر باید برای تهیه زمین جایگزین این دو پروژه همکاری کنند.

وی با اشاره به روند ساخت کارخانه سیمان در استانها توسط بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: پیشنهاد ساخت کارخانه سفال در مازندران را به بنیاد مسکن کشور داده ایم تا این کارخانه به صورت پایلوت در مازندران ساخته شده و سفال پروژه مسکن مهر را تامین نماید.

طاهایی یادآور شد: از تعاونی های مسکن مهر در استان بازدید صورت گیرد تا در روند کار آنها قرار گیرم و تعاونیهای ناکارآمد شناسایی شوند.

استاندار مازندران خواستار تعریف سامانه برای زمینهای مراتع پیوسته در روستاها شد و افزود: این مسئله در حال حاضر در شهرستان ساری پایلوت شود، ضمن اینکه در غرب استان وسوسه تغییر این اراضی بیشتر از مرکز استان است.

طاهایی گفت: عملیاتی که بانک مسکن در یک سال گذشته برای پروژه های مسکن مهر انجام داده با عملکرد 30 ساله پس از انقلاب برابری می کند.

پروژه مسکن مهرگهرباران ساری با 10 هزار واحد پروانه تصویب و گلنگ زنی شده بود که درتصویب جدید استانی از پروژه مسکن مهر خارج شد .

همچنین باغ کشاورزی قائمشهر نیز که برای 300 واحد مسکونی طراحی شده بود به علت دارا بودن گیاهان نادر که مورد استفاده مرکز تحقیقات کشاورزی بود از پروژه مسکن مهر استان خارج شد. این در حالی است که رئیس مسکن و شهرسازی مازندران از رتبه نخست مسکن مهر مازندران در سطح کشور سخن به میان آورده است.